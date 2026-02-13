Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Suzuki e FIPSAS lanciano la Suzuki Fishing Cup 2026: nasce il trofeo dedicato alla pesca sportiva d’altura

Published

Suzuki rinnova il proprio legame con il mare e con il mondo della pesca sportiva annunciando la nascita del Trofeo Suzuki Fishing Cup 2026, un’iniziativa realizzata in collaborazione con la FIPSAS, la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee. Il nuovo trofeo, monomarca e a livello nazionale, sarà inserito all’interno dei Campionati Italiani Assoluti FIPSAS nelle discipline del Drifting e della Traina d’Altura, consolidando l’impegno del brand giapponese nel sostenere la pesca sportiva di alto livello.

Secondo quanto annunciato, la Suzuki Fishing Cup 2026 coinvolgerà equipaggi e società iscritti ai campionati assoluti che gareggiano con imbarcazioni motorizzate Suzuki, offrendo loro una classifica indipendente per ciascuna disciplina. La competizione si svolgerà lungo la stagione agonistica ufficiale FIPSAS e culminerà nella premiazione ufficiale a febbraio 2027, durante il Pescare Show, uno degli eventi di riferimento per il settore della pesca sportiva.

La partnership tra Suzuki Italia e FIPSAS è definita dalle due realtà come una collaborazione strategica fondata su valori condivisi di eccellenza tecnica, affidabilità, rispetto dell’ambiente marino e spirito sportivo. L’obiettivo è quello di dare visibilità alla pesca d’altura e valorizzare le performance dei team che scelgono i motori Suzuki per le proprie imbarcazioni.

Uno degli elementi più distintivi del trofeo è il montepremi complessivo di 21.000 euro, suddiviso in riconoscimenti di grande valore. Per le categorie Campionati Italiani Assoluti – Equipaggi (Drifting e Traina d’Altura), è previsto un viaggio premio alle Isole Canarie per cinque persone, comprensivo di un charter di pesca di due giorni. Per la sezione Campionati Italiani – Società, invece, il team vincente riceverà un servizio di manutenzione ordinaria gratuita del fuoribordo Suzuki, fino a un massimo di 500 euro per ciascun membro dell’equipaggio, presso la rete ufficiale Suzuki.

Il sistema di punteggio della Suzuki Fishing Cup seguirà quello del regolamento del Campionato Italiano Assoluto FIPSAS, basato sul numero di catture e, in caso di parità, sull’orario del primo strike. È stato inoltre istituito uno Special Point che attribuirà otto punti aggiuntivi al team che effettuerà la prima cattura di giornata, certificata dagli ispettori e dai giudici di gara.

L’iniziativa sarà sostenuta da un ampio piano di comunicazione nazionale e da un importante battage promozionale. La presenza del trofeo è prevista sui canali ufficiali FIPSAS, nel materiale promozionale delle manifestazioni e attraverso attività sui canali digitali, social e fieristici. Le società organizzatrici avranno inoltre un ruolo diretto nella diffusione del messaggio, contribuendo a una comunicazione capillare sul territorio e alla valorizzazione dell’immagine del marchio Suzuki.

Con la Suzuki Fishing Cup 2026, il marchio giapponese e la FIPSAS stabiliscono un nuovo punto di riferimento per la pesca sportiva italiana. L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per i team che partecipano ai Campionati Italiani Assoluti, offrendo la possibilità di vivere un’esperienza di livello internazionale e di far parte di un progetto che unisce innovazione tecnologica, competizione e passione per il mare.

 

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Spettacolo

KID YUGI pubblica il suo attesissimo nuovo album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Spettacolo

Fedez & Masini, duetto inedito con Hauser: “Meravigliosa Creatura” illumina la serata cover di Sanremo 2026

Spettacolo

Raf torna dal vivo con “Infinito – Estate 2026”: annunciato il tour estivo e i concerti nei palasport

Motori

Suzuki e FIPSAS lanciano la Suzuki Fishing Cup 2026: nasce il trofeo dedicato alla pesca sportiva d’altura

Motori

FIAT lancia la nuova Topolino Corallo: più colore, più allegria e una gamma più estesa

Motori

Hyundai porta la frenata rigenerativa a un nuovo livello con lo Smart Regenerative System

Spettacolo

MGK, il “Lost Americana Tour” fa tappa in Italia: Unipol Arena sold out

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano

Spettacolo

“Juventus. Primo Amore”: il documentario che celebra il decennio d’oro bianconero arriva al cinema

Spettacolo

ËGO torna con “VERMI”: il suo nuovo album fuori oggi

Moda

Eastpak lancia la collezione Keith Haring 2026: zaini e borse tra arte urbana e cultura pop

Spettacolo

CUTA torna con “PARACULO”: il suo primo album fuori oggi ovunque

Motori

Lepas porta in Italia il Roadshow nazionale e inaugura una nuova era della mobilità elegante

Motori

Settemila chilometri di libertà: il viaggio senza tempo di una Renault 4

Spettacolo

Mara Sattei pubblica “Che me ne faccio del tempo”: un viaggio intimo tra presenza e consapevolezza

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

GOMMAROSA: fuori ovunque il primo singolo “SAHARA”

Motori

Citroën: i nuovi SUV C3 Aircross e C5 Aircross a Madesimo per il Radio Italia Winterland Tour 2026

Motori

Più pulita, più audace, più moderna: la nuova Opel Astra è pronta agli ordini

Giochi

Screamer svela il suo gameplay: adrenalina e narrazione nel futuro di Neo Rey

Sport

FIAT e la nazionale giamaicana di Bob: una leggenda che torna sulla neve

Spettacolo

“Pechino Express – L’Estremo Oriente”: tutto pronto per la nuova avventura su Sky
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

FIAT lancia la nuova Topolino Corallo: più colore, più allegria e una gamma più estesa

Fiat presenta la nuova Topolino Corallo, un aggiornamento che porta una ventata di colore e tecnologia al quadriciclo elettrico che ha conquistato le strade...

6 ore ago

Motori

Hyundai porta la frenata rigenerativa a un nuovo livello con lo Smart Regenerative System

In un contesto di mobilità sempre più orientato all’efficienza e alla sostenibilità, Hyundai introduce lo Smart Regenerative System, un’evoluzione tecnologica pensata per rendere la...

9 ore ago

Motori

Lepas porta in Italia il Roadshow nazionale e inaugura una nuova era della mobilità elegante

Lepas ha ufficialmente dato il via al proprio Roadshow nazionale in Italia, segnando l’inizio di un nuovo capitolo nella strategia di espansione europea del...

10 ore ago

Motori

Settemila chilometri di libertà: il viaggio senza tempo di una Renault 4

Settemila chilometri di strada, una Renault 4 di quarant’anni e la voglia di libertà che solo un lungo viaggio può regalare. È questa l’essenza...

10 ore ago