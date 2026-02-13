Suzuki e FIPSAS lanciano la Suzuki Fishing Cup 2026: nasce il trofeo dedicato alla pesca sportiva d’altura

Suzuki rinnova il proprio legame con il mare e con il mondo della pesca sportiva annunciando la nascita del Trofeo Suzuki Fishing Cup 2026, un’iniziativa realizzata in collaborazione con la FIPSAS, la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee. Il nuovo trofeo, monomarca e a livello nazionale, sarà inserito all’interno dei Campionati Italiani Assoluti FIPSAS nelle discipline del Drifting e della Traina d’Altura, consolidando l’impegno del brand giapponese nel sostenere la pesca sportiva di alto livello.

Secondo quanto annunciato, la Suzuki Fishing Cup 2026 coinvolgerà equipaggi e società iscritti ai campionati assoluti che gareggiano con imbarcazioni motorizzate Suzuki, offrendo loro una classifica indipendente per ciascuna disciplina. La competizione si svolgerà lungo la stagione agonistica ufficiale FIPSAS e culminerà nella premiazione ufficiale a febbraio 2027, durante il Pescare Show, uno degli eventi di riferimento per il settore della pesca sportiva.

La partnership tra Suzuki Italia e FIPSAS è definita dalle due realtà come una collaborazione strategica fondata su valori condivisi di eccellenza tecnica, affidabilità, rispetto dell’ambiente marino e spirito sportivo. L’obiettivo è quello di dare visibilità alla pesca d’altura e valorizzare le performance dei team che scelgono i motori Suzuki per le proprie imbarcazioni.

Uno degli elementi più distintivi del trofeo è il montepremi complessivo di 21.000 euro, suddiviso in riconoscimenti di grande valore. Per le categorie Campionati Italiani Assoluti – Equipaggi (Drifting e Traina d’Altura), è previsto un viaggio premio alle Isole Canarie per cinque persone, comprensivo di un charter di pesca di due giorni. Per la sezione Campionati Italiani – Società, invece, il team vincente riceverà un servizio di manutenzione ordinaria gratuita del fuoribordo Suzuki, fino a un massimo di 500 euro per ciascun membro dell’equipaggio, presso la rete ufficiale Suzuki.

Il sistema di punteggio della Suzuki Fishing Cup seguirà quello del regolamento del Campionato Italiano Assoluto FIPSAS, basato sul numero di catture e, in caso di parità, sull’orario del primo strike. È stato inoltre istituito uno Special Point che attribuirà otto punti aggiuntivi al team che effettuerà la prima cattura di giornata, certificata dagli ispettori e dai giudici di gara.

L’iniziativa sarà sostenuta da un ampio piano di comunicazione nazionale e da un importante battage promozionale. La presenza del trofeo è prevista sui canali ufficiali FIPSAS, nel materiale promozionale delle manifestazioni e attraverso attività sui canali digitali, social e fieristici. Le società organizzatrici avranno inoltre un ruolo diretto nella diffusione del messaggio, contribuendo a una comunicazione capillare sul territorio e alla valorizzazione dell’immagine del marchio Suzuki.

Con la Suzuki Fishing Cup 2026, il marchio giapponese e la FIPSAS stabiliscono un nuovo punto di riferimento per la pesca sportiva italiana. L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per i team che partecipano ai Campionati Italiani Assoluti, offrendo la possibilità di vivere un’esperienza di livello internazionale e di far parte di un progetto che unisce innovazione tecnologica, competizione e passione per il mare.