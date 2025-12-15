Suzuki lancia la Capsule Collection: l’heritage diventa stile contemporaneo

Suzuki apre ufficialmente le vendite online della nuova Suzuki Capsule Collection, una linea di abbigliamento che celebra l’identità del marchio reinterpretandone i simboli in chiave moderna. Dopo il grande interesse riscosso durante la prevendita a EICMA 2025, la collezione è ora disponibile sull’e-store ufficiale Suzuki fino ad esaurimento scorte, proposta come un modo autentico per indossare e vivere i valori della Casa di Hamamatsu.

Il progetto nasce dall’idea che “siamo ciò che siamo stati”, un concetto che trasforma l’heritage Suzuki in un linguaggio visivo contemporaneo. Loghi storici, cromie originali e motivi grafici d’archivio diventano elementi di stile che dialogano con il presente, dando vita a capi pensati per accompagnare la vita quotidiana unendo comodità, durata e funzionalità — principi fondanti della filosofia del marchio.

Quattro universi narrativi per un unico spirito: la Capsule Collection si declina in quattro “statement” che rappresentano altrettante anime di Suzuki. “Ride to be Wild” esprime l’istinto e il coraggio di essere sé stessi, lontano da ogni forma di omologazione. “Ride to be Free” privilegia comfort e leggerezza, pensata per chi desidera sentirsi a proprio agio in ogni contesto. “Ride to be Unstoppable” racconta la determinazione e l’energia del mondo racing, per chi ama mettersi alla prova e superare i propri limiti. Infine, “Ride to be Iconic” celebra l’identità inconfondibile di Suzuki, rendendo omaggio al suo passato ma con uno sguardo rivolto al futuro.

Realizzata in cotone 100% organico e caratterizzata da una stampa serigrafica artigianale, la Capsule Collection garantisce qualità, intensità cromatica e lunga durata nel tempo. Ogni capo si distingue per un’identità precisa, pensata per chi vive la libertà come stile personale e condivide con Suzuki lo stesso desiderio di movimento e autenticità. In questo senso, la Capsule Collection non è soltanto abbigliamento, ma un invito a esprimere i valori e la passione del brand, diventando parte di una community internazionale che si riconosce nei principi di libertà e innovazione.

Un secolo di storia tra tradizione e innovazione. Fondata nel 1909 da Michio Suzuki come azienda produttrice di telai tessili, Suzuki ha saputo nel tempo reinventarsi senza mai tradire le proprie radici. Nel 1952 debutta nel mondo dei motori con la bicicletta motorizzata Power Free, mentre nel 1955 presenta la prima automobile, la Suzulight, una compatta pionieristica con trazione anteriore. Seguono innovazioni che hanno segnato decenni di industria: il motore fuoribordo D55 del 1965, il leggendario fuoristrada Jimny del 1970, il primo SUV compatto Vitara del 1988 e, più recentemente, eVITARA, il primo modello 100% elettrico della casa presentato nel 2024.

Oggi Suzuki continua a unire prestazioni, design e sostenibilità, impegnandosi in una mobilità più consapevole e rispettosa del pianeta. Le sue auto, moto e motori fuoribordo sono sviluppati pensando al benessere non solo dei conducenti ma anche delle generazioni future.

Con la Capsule Collection, Suzuki rinnova ancora una volta la sua capacità di coniugare tradizione e innovazione, trasformando il proprio passato in un linguaggio di stile che guarda avanti. Un modo per affermare che l’eredità del marchio non è soltanto storia, ma un’identità da indossare.