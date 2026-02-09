Connect with us

Suzuki porta innovazione e sostenibilità al Pescare Show 2026 di Rimini

Suzuki conferma la sua presenza al Pescare Show 2026, la grande fiera internazionale dedicata alla pesca sportiva, in programma dal 13 al 15 febbraio alla Fiera di Rimini. L’azienda giapponese occuperà uno spazio espositivo di circa 130 metri quadrati nel Padiglione C1 e presenterà numerose novità in tema di motorizzazioni fuoribordo, imbarcazioni e tecnologie dedicate ai fisherman professionisti e appassionati.

Durante la manifestazione si terranno due importanti appuntamenti dedicati alla stampa e agli operatori del settore. Il primo, in calendario per venerdì 13 febbraio alle ore 14.00, sarà la conferenza Suzuki-FIPSAS presso la Fishing Arena del Padiglione C2. In questa occasione verrà presentata la Suzuki Fishing Cup, un nuovo progetto sportivo che rafforza la collaborazione con la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS). Nello stesso evento sarà svelata la nuova gamma di gommoni BSC B-Tec Fishing, progettata per i pescatori sportivi più esigenti.

A seguire, alle 15.00, avrà luogo la conferenza Tuccoli Marine – Suzuki presso lo stand 114 del Padiglione C1, dove verranno introdotti il nuovo Tuccoli T250 VMax e i rendering del Tuccoli T235 SF, primo modello della nuova categoria di imbarcazioni Executive Sport Vessel (ESV).

Al centro dello stand Suzuki sarà protagonista la Stealth Line, una linea di fuoribordo dalle potenze di 150, 200, 300 e 350 HP, caratterizzata dalla distintiva livrea Matte Black e dai comandi elettronici Drive By Wire, per una guida precisa e un design sofisticato. Questi propulsori, pensati per imbarcazioni di grandi dimensioni, sono ideali per installazioni multiple e garantiscono prestazioni elevate anche oltre i dieci metri di lunghezza.

Tra i protagonisti anche il nuovo DF40A EVO, un fuoribordo “senza patente” che rappresenta il top della categoria dei 40 cavalli. Con soli 102 kg di peso nella versione a gambo corto, si distingue per leggerezza, efficienza e affidabilità. La distribuzione a catena Self Adjusting Timing Chain riduce i costi di manutenzione, mentre la tecnologia Suzuki Lean Burn ottimizza il consumo di carburante in tempo reale, con vantaggi concreti in termini di sostenibilità e riduzione delle emissioni. Inoltre, il sistema Suzuki Troll Mode consente di regolare con estrema precisione il regime minimo del motore, facilitando la pesca a traina.

Suzuki propone il DF40A EVO a un prezzo di 4.500 euro IVA e pre-rig inclusi (montaggio escluso), con un supplemento di 200 euro per la versione Stealth Line, e una promozione valida fino al 31 marzo 2026 con finanziamento a Tasso Zero fino a 36 mesi.

Il marchio ribadisce il proprio impegno nei confronti della sostenibilità ambientale e del mondo della pesca sportiva, consolidando la storica collaborazione con FIPSAS e partecipando come partner ufficiale del Social Media Village del Pescare Show, spazio dedicato alla comunicazione digitale e all’interazione con il pubblico. Durante il weekend saranno presenti i membri del Suzuki Fishing Team, alcuni tra i più noti angler italiani.

Nello stand saranno esposti i principali modelli realizzati in collaborazione con i partner BSC, Focchi, Nuova Jolly e Tuccoli Marine. In anteprima assoluta debutterà il BSC 79 Fishing, un RIB di 7,96 metri motorizzato con un Suzuki DF300AP Stealth Line. Il cantiere Focchi porterà cinque modelli tra cui i nuovi Sub Fish 490 e 550, mentre Nuova Jolly presenterà i gommoni NJ 700 e NJ 850 Se@Fish, quest’ultimo pensato per i pescatori più esigenti grazie a spazi ampi, comfort di bordo e motorizzazioni fino a 450 HP.

Tuccoli Marine esporrà inoltre il già citato T250 VMax, novità assoluta del 2026, il T210 VM e il T250 VM Evoluzione, barca ufficiale del Suzuki Fishing Team, equipaggiata con DF350AMD Stealth Line.

Non mancano le soluzioni per chi ama la pesca in acque interne. Tra i protagonisti figurano la Milha Boat, versatile e leggera, pensata per unire la praticità del kayak con la solidità di una piccola barca in alluminio, e la Nakhoda X165, bass boat per la pesca sportiva progettata per garantire prestazioni elevate e totale personalizzazione. A completare la gamma, la Triton 189TRX utilizzata dal pescatore professionista Alessandro Villari.

Con questa partecipazione, Suzuki conferma il proprio ruolo di riferimento nel mondo della nautica da pesca, con un’offerta che unisce prestazioni, affidabilità e rispetto per l’ambiente. La presenza al Pescare Show 2026 rappresenta non solo un’occasione per presentare nuovi prodotti, ma anche un ulteriore passo nel dialogo costruttivo con la community dei pescatori e gli operatori del settore.

