Suzuki Swift Hybrid 4×4 AllGrip: la nostra prova su strada

In un mercato automobilistico sempre più competitivo e orientato alla sostenibilità, la Suzuki Swift Hybrid 4×4 AllGrip si distingue come una proposta unica nel suo segmento. Non è solo una city car, ma un mezzo che combina compattezza, efficienza e la capacità di affrontare con disinvoltura percorsi accidentati e condizioni di bassa aderenza. Noi l’abbiamo provata.

La Suzuki Swift Hybrid è sempre stata sinonimo di design accattivante, e la versione 4×4 AllGrip non fa eccezione. Mantiene le sue linee iconiche, caratterizzate dal tetto sospeso e dalle forme dinamiche e sportive, aggiungendo dettagli che sottolineano il suo carattere avventuroso. L’aumento di 25 mm dell’altezza da terra rispetto alla versione standard, che porta la distanza minima a 140 mm, non solo migliora la sicurezza sui terreni difficili, ma contribuisce anche alla percezione di robustezza e affidabilità. Questa caratteristica, insieme al differenziale posteriore, le permette di affrontare con disinvoltura fondi sterrati, superfici scivolose o innevate.

Nonostante queste modifiche orientate alla funzionalità, la Swift Hybrid 4×4 conserva dimensioni compatte, ideali per l’uso urbano: 386 cm di lunghezza, che la rendono maneggevole e facile da parcheggiare. All’interno, sorprende per l’ottimizzazione degli spazi. L’abitacolo offre comfort per i passeggeri, mentre il bagagliaio da 265 litri si dimostra pratico e ben sfruttabile, perfetto per un weekend fuori porta o per le esigenze quotidiane.

Uno dei principali punti di forza della Suzuki Swift Hybrid 4×4 AllGrip è il suo sistema di trazione integrale AllGrip Auto, una tecnologia che riflette l’esperienza di Suzuki in questo campo accumulata in oltre mezzo secolo.

Questo sistema funziona in modo completamente automatico: un albero di trasmissione meccanico e un giunto viscoso trasferiscono la coppia alle ruote posteriori solo quando necessario, assicurando una guida stabile e sicura. In condizioni normali, la trazione resta concentrata sulle ruote anteriori, ottimizzando consumi ed efficienza. Ma non appena il fondo diventa scivoloso – su neve, ghiaccio o fango – il sistema si attiva prontamente, migliorando la motricità e la fluidità di guida.

Questo approccio “intelligente” alla trazione integrale è particolarmente apprezzabile perché non richiede alcun intervento da parte del conducente, rendendo la Swift 4×4 perfetta anche per chi non ha familiarità con i sistemi fuoristrada.

La Suzuki Swift Hybrid 4×4 AllGrip è dotata di un motore ibrido 1.2 litri con sistema a 12 volt, che combina un motore a tre cilindri a corsa lunga con un motore elettrico. Questo setup permette di ottenere una potenza massima di 82,8 CV e una coppia di 111 Nm, sufficienti per garantire una guida brillante sia in città che fuori strada.

La parte ibrida del sistema offre un supporto fondamentale durante le fasi di accelerazione, riducendo consumi ed emissioni. Il risultato è un consumo medio di circa 4,9 litri ogni 100 km. Nonostante la trazione integrale, la Swift rimane leggera, con un peso totale di soli 1.070 kg, appena 76 kg in più rispetto alla versione a due ruote motrici. Questo contribuisce a mantenere il carattere scattante e divertente che da sempre contraddistingue la Swift. Il cambio manuale a cinque marce completa il quadro, regalando una connessione diretta tra conducente e macchina.

Oltre alla tecnologia e alla versatilità, la Swift Hybrid 4×4 AllGrip si distingue per il suo rapporto qualità-prezzo. Con un listino di 24.500 euro chiavi in mano (IVA inclusa, IPT e PFU esclusi), si presenta come un’opzione competitiva per chi cerca una vettura compatta e versatile senza rinunciare alla qualità.