Suzuki: un Porte Aperte per celebrare l’inizio della stagione motociclistica

Suzuki inaugura la nuova stagione motociclistica con un evento speciale: il Porte Aperte Suzuki, in programma per sabato 18 aprile presso tutta la rete ufficiale. Una giornata dedicata a chi vive la moto come simbolo di libertà, emozione e appartenenza, durante la quale sarà possibile effettuare test ride e scoprire da vicino i modelli più rappresentativi della gamma 2026.

Al centro dell’iniziativa c’è un invito diretto e coinvolgente: “E tu, che tipo di Suzukista sei?” Un messaggio che vuole mettere il motociclista al centro dell’esperienza, invitandolo a riconoscersi nei diversi profili di “Suzukista” legati ai modelli esposti, ognuno con una propria identità e uno stile inconfondibile.

V-STROM 800DE rappresenta il “Suzukista” che ama l’avventura. Con il suo motore bicilindrico parallelo da 776 cc e una potenza massima di 83,4 CV, questa moto unisce comfort, affidabilità e capacità di affrontare qualsiasi terreno. L’elettronica evoluta con modalità “G” per il fuoristrada e ABS disinseribile sulla ruota posteriore la rendono perfetta per i percorsi più impegnativi. Non mancano dettagli tecnologici come il display TFT LCD da 5 pollici, il quick shift bidirezionale, i fari full LED e un serbatoio da 20 litri ideale per i lunghi viaggi.

Per chi cerca carattere e stile sportivo, Suzuki propone la GSX-8TT, dedicata al “Suzukista” incontentabile. Fonde lo spirito retrò delle iconiche street racer con tecnologie d’avanguardia. La moto monta un bicilindrico parallelo da 776 cc capace di 83 CV e 78 Nm di coppia. Dotata del sistema elettronico Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.), della funzione di cambio rapido bidirezionale e di un raffinato display TFT a colori, la GSX-8TT regala un’esperienza di guida dinamica e moderna senza rinunciare a un design elegante ispirato al passato.

Per chi vede la moto come sinonimo di divertimento c’è la DR-Z4S, agile e reattiva, perfetta su strada e in fuoristrada. Con il suo monocilindrico da 398 cc da 38 CV e 37 Nm, la moto è leggera (151 kg in ordine di marcia) e maneggevole grazie a telaio a doppia trave in acciaio e sospensioni KYB regolabili. L’elettronica, curata come su ogni Suzuki moderna, include il selettore di mappe motore SDMS, il traction control con modalità “Gravel” e l’ABS disinseribile. La DR-Z4S unisce tradizione e tecnologia per offrire puro piacere di guida.

La GSX-S1000GX completa la gamma, incarnando il “Suzukista” che ama viaggiare. È una crossover sportiva che sfrutta un motore 4 cilindri in linea da 999 cc con 152 CV e 106 Nm di coppia, abbinando performance da supersportiva al comfort di una gran turismo. Dotata di sospensioni elettroniche SAES, cruise control intelligente e display TFT da 6,5 pollici con connettività smartphone, offre una guida fluida e sicura in ogni condizione. L’impostazione di guida rialzata e la ciclistica equilibrata la rendono compagna ideale per chi non vuole scegliere tra potenza e comfort.

Durante la giornata del 18 aprile, tutti gli appassionati potranno prenotare una prova su strada delle novità Suzuki, vivendo un’esperienza diretta e immersiva con le moto della nuova stagione. Inoltre, chi deciderà di confermare l’acquisto nello stesso giorno sottoscrivendo un contratto riceverà in omaggio un cadeau firmato Suzuki, un segno di benvenuto per celebrare un nuovo inizio sulle due ruote.