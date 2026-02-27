Tales of Berseria Remastered: il GDR d’azione di Bandai Namco torna sulle piattaforme

Bandai Namco Entertainment Europe riporta alla luce uno dei capitoli più amati della celebre serie di GDR d’azione con il lancio di Tales of Berseria Remastered, ora disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC tramite Steam e Nintendo Switch. Questa nuova edizione consente ai fan e ai nuovi giocatori di vivere un’avventura indimenticabile, arricchita da aggiornamenti tecnici e migliorie pensate per adattare il gioco ai sistemi moderni.

Tales of Berseria Remastered è la versione aggiornata del titolo originale uscito in Europa nel 2017, che presentava al pubblico Velvet Crowe, una giovane donna profondamente segnata dalla tragica perdita del fratello minore. Animata da una furia che la spinge su un percorso di vendetta, Velvet deve affrontare un viaggio che metterà alla prova la sua stessa umanità. Divisa tra la persona che era e la rabbia che la consuma, dovrà scoprire se riuscirà a mantenere la propria umanità o si lascerà sopraffare completamente dal desiderio di vendetta.

L’avventura di Velvet e del suo gruppo di compagni si sviluppa attraverso un sistema di combattimento coinvolgente che permette una profonda personalizzazione dello stile di gioco. I giocatori possono concatenare attacchi spettacolari, combinare abilità e sfruttare il potere di sottrarre le anime ai nemici per rafforzare le proprie combo. Il risultato è un gameplay dinamico e frenetico, che conferma l’unicità e la solidità del titolo nel panorama dei GDR d’azione.

La remastered introduce diversi miglioramenti generali rispetto al titolo originale. Oltre a un comparto tecnico ottimizzato, sono stati aggiunti nuovi elementi di gameplay come le icone delle destinazioni, la possibilità di attivare o disattivare gli scontri e l’accesso anticipato al Grade Shop. Questi aggiornamenti contribuiscono a rendere l’esperienza più fluida e adattabile ai diversi stili di gioco.

Inoltre, Tales of Berseria Remastered include anche una selezione di contenuti scaricabili della versione originale, tra cui costumi dei personaggi, oggetti bonus e altri extra che avevano riscosso grande successo tra i fan. Un’aggiunta pensata per fidelizzare chi aveva già affrontato la storia in passato, ma anche per offrire ai nuovi giocatori un pacchetto di contenuti completo e ricco di sorprese.

Con questo ritorno, Bandai Namco rinnova il proprio impegno nel celebrare le esperienze videoludiche che hanno definito la saga di *Tales of*, offrendo al pubblico l’opportunità di riscoprire uno dei capitoli più intensi e maturi della serie. Tales of Berseria Remastered è ora disponibile per tutte le principali piattaforme, pronto a conquistare ancora una volta i cuori degli appassionati con la sua storia di dolore, riscatto e determinazione.