TEKKEN 8: Annunciata la Stagione 3 con nuovi personaggi e novità sul World Tour 2026

Published

Durante le TEKKEN WORLD TOUR FINALS 2025, Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato importanti novità per i fan della storica saga di picchiaduro. L’evento, che si è svolto a Malmö, in Svezia, ha incoronato DRX | LowHigh come nuovo campione del mondo, ma l’attenzione è stata catturata soprattutto dall’annuncio della Stagione 3 di TEKKEN 8, in arrivo a marzo 2026.

La nuova stagione introdurrà tre personaggi molto attesi: Kunimitsu, Bob e Roger Jr.. Un ritorno di volti iconici che andranno ad arricchire ulteriormente il roster del titolo. Oltre ai nuovi combattenti, la Stagione 3 porterà anche un profondo bilanciamento del gameplay con interventi mirati per affinare la competitività e il reset delle classifiche, segno della continua evoluzione e attenzione al gioco competitivo da parte del team di sviluppo.

Il Season 3 Pass sarà disponibile dal 10 febbraio 2026 e includerà l’accesso anticipato di 120 ore ai quattro nuovi personaggi previsti, oltre a un nuovo stage che verrà rivelato nei prossimi mesi. Inoltre, sarà incluso anche l’esclusivo Aurora Outfit Pack, scaricabile a partire dallo stesso giorno. Il primo personaggio giocabile della stagione, Kunimitsu, farà il suo debutto nella tarda primavera del 2026, segnando il punto di partenza delle novità in arrivo.

Non solo aggiornamenti di gioco, ma anche importanti annunci per la scena competitiva. Sull’onda dell’entusiasmo delle finali di Malmö, Bandai Namco ha confermato il TEKKEN WORLD TOUR 2026, che prenderà il via a maggio con l’evento inaugurale “EVO Japan” e si concluderà con il Master Event “Thaiger Uppercut 2026”. I principali tornei Master+ includeranno EVO Japan, EVO Las Vegas ed EVO Nice, mentre altri eventi Master saranno annunciati nel corso dell’anno. Ulteriori dettagli sul tour competitivo verranno svelati nei prossimi mesi, promettendo una stagione ancora più intensa e globale per la community di TEKKEN.

Con l’inizio della Stagione 3 di TEKKEN 8 e l’annuncio del World Tour 2026, Bandai Namco conferma la volontà di consolidare la sua posizione di riferimento nel panorama degli eSports e di offrire ai giocatori un’esperienza sempre più completa e dinamica. L’attesa è alta e il 2026 si prospetta come un anno cruciale per tutti gli appassionati della saga.

