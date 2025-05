TEKKEN 8: Fahkumram fa il suo ritorno trionfante

TEKKEN 8 si arricchisce di un nuovo emozionante elemento nel suo roster: Fahkumram, il temuto lottatore di Muay Thai, “uno degli eroi nazionali della Tailandia”, torna a calcare i ring virtuali del famoso franchise. Dopo aver debuttato in TEKKEN 7, Fahkumram porterà la sua arte marziale a TEKKEN 8 con un anticipo esclusivo di 72 ore per i possessori del Season 2 Character & Stage Pass e del Season 2 Character Pass, a partire dall’8 luglio 2025. La sua disponibilità ufficiale è fissata per l’11 luglio.

TEKKEN 8, sviluppato da Bandai Namco Studios Inc., rappresenta l’evoluzione di una saga leggendaria, che porta il franchising sui sistemi di attuale generazione e sfrutta le potenzialità dell’Unreal Engine 5. Tra le novità del gioco, ci sono ambientazioni dinamiche e distruttibili, oltre a una cura meticolosa per i dettagli di ogni personaggio. Con l’aggiunta di Fahkumram, il roster del gioco si espande a 38 personaggi, ognuno con una storia e uno stile di combattimento unici.

In questa nuova avventura, Fahkumram si lancia in una missione senza ritorno per vendicarsi della Mishima Zaibatsu, una trama avvincente che sicuramente appassionerà i fan.

Ma le novità per TEKKEN 8 non finiscono qui. È già stato annunciato il ritorno di Armor King come prossimo personaggio scaricabile (DLC) nell’autunno del 2025. Maggiori dettagli su questo aggiornamento saranno svelati in seguito, mantenendo alta l’aspettativa tra i giocatori e i fan del franchise.

Per chi desidera un’anteprima del gameplay di Fahkumram, è disponibile un trailer appositamente realizzato in italiano. Il ritorno di Fahkumram promette di riportare l’azione e l’adrenalina ai massimi livelli. TEKKEN 8 si preannuncia come un titolo imperdibile per tutti gli amanti dei picchiaduro, una nuova era di combattimento sta per iniziare.