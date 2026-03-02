Tesla amplia la gamma Model Y e introduce la versione a 7 posti in Italia

Tesla continua a rafforzare la propria offerta nel segmento dei SUV elettrici con l’introduzione della nuova Tesla Model Y a 7 posti, una configurazione pensata per aumentare la versatilità del modello più venduto del marchio. Dopo aver lanciato la versione più accessibile alla fine dello scorso anno e quella più efficiente a inizio 2026, il costruttore californiano compie un ulteriore passo nella diversificazione della gamma.

La nuova configurazione è disponibile esclusivamente per Model Y Premium Long Range a trazione integrale e può già essere ordinata in Italia. L’autonomia dichiarata raggiunge 600 km nel ciclo WLTP, confermando l’attenzione del marchio verso efficienza e praticità nell’uso quotidiano.

Con l’introduzione della terza fila, Model Y punta a conquistare in modo ancora più deciso il pubblico delle famiglie. La configurazione prevede due sedili supplementari rivolti in avanti e completamente abbattibili, progettati per offrire flessibilità senza penalizzare la capacità di carico.

L’accesso alla terza fila è stato studiato per risultare semplice e rapido: tramite appositi pulsanti sullo schienale dei sedili esterni della seconda fila, questi scorrono in avanti e si ripiegano automaticamente, facilitando ingresso e uscita.

La capacità di carico resta uno dei punti di forza del SUV elettrico. Model Y a 7 posti offre fino a 2.094 litri di volume complessivo, grazie anche all’architettura nativa elettrica che elimina ingombri tipici dei motori termici. Sono disponibili 116 litri nel vano anteriore e 381 litri dietro la terza fila, sufficienti per trasportare bagagli anche con tutti i sette posti occupati. Con la terza fila abbattuta, lo spazio sale a 894 litri, ideale per passeggini, monopattini o attrezzature sportive.

La versione Premium Long Range AWD a 7 posti mantiene l’impostazione raffinata già vista sugli allestimenti superiori. L’abitacolo propone illuminazione ambiente avvolgente, materiali soft-touch e finiture curate, con l’obiettivo di garantire comfort a tutti i passeggeri.

Davanti domina il touchscreen centrale da 16 pollici, cuore del sistema proprietario Tesla, mentre i sedili anteriori ventilati e riscaldati si sincronizzano automaticamente con il climatizzatore per mantenere la temperatura ideale. Nella seconda fila è presente un display da 8 pollici dedicato a intrattenimento e comandi dell’abitacolo, con connettività Bluetooth per l’uso di cuffie, soluzione pensata soprattutto per i viaggi in famiglia.

Anche la terza fila è stata progettata per offrire un buon livello di comfort, con spazio per la testa ottimizzato grazie alla posizione sotto il lunotto e due prese USB-C per la ricarica dei dispositivi.

A completare l’esperienza premium ci sono vetri acustici su tutti i cristalli, sospensioni dedicate per una guida più fluida, tetto panoramico in vetro e un impianto audio con 15 altoparlanti e subwoofer, pensato per un ascolto immersivo in tutto l’abitacolo.

La nuova Tesla Model Y Premium Long Range AWD a 7 posti è ordinabile in Italia al prezzo di 55.490 euro. Il modello include di serie Autopilot ed è predisposto per la funzione Full Self-Driving (Supervised), che verrà attivata via aggiornamento software quando approvata dalle autorità locali.

Per il mercato europeo, la produzione avviene presso la Gigafactory di Berlino-Brandeburgo, con prime consegne previste da aprile 2026. In Italia, la gamma Model Y continua comunque a partire da 39.990 euro, mantenendo il SUV elettrico di Tesla tra le proposte più competitive del segmento.