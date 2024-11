Tesla celebra le festività con innovazione e regali esclusivi

Tesla si prepara a rendere il mese di dicembre unico con una serie di iniziative che combinano sostenibilità, tecnologia e regali esclusivi. Tra eventi speciali, accessori innovativi e proposte pensate per ogni esigenza, il brand invita i suoi sostenitori a vivere le festività in modo originale.

Una delle principali novità di quest’anno è l’arrivo di Optimus, il Tesla Bot umanoide, che fa il suo debutto in Europa per le festività. Gli appassionati possono ora acquistare l’action figure di Optimus, disponibile sul Tesla Shop. Questo oggetto da collezione, progettato con oltre 40 componenti, riproduce con precisione il robot in scala 1:10 ed è dotato di 20 punti di articolazione, un supporto per la ricarica e il CyberHammer. Si tratta di un regalo perfetto per chi ama la tecnologia futuristica. Maggiori dettagli e modalità di acquisto sono disponibili nella pagina dedicata sul sito di Tesla.

Tesla offre una selezione di regali pensati per sorprendere amici e familiari durante le festività. È possibile scegliere tra accessori per veicoli, prodotti lifestyle e articoli di abbigliamento, tutti disponibili sul Tesla Shop. Per gli appassionati dei veicoli Tesla, sono stati introdotti modellini in pressofusione delle principali auto del brand, tra cui Model Y, la nuova Roadster, Semi e il celebre Cybertruck. Quest’ultimo è protagonista anche di una linea dedicata che include capi d’abbigliamento e accessori esclusivi, come i nuovi cappelli appena lanciati.

Per chi desidera fare un dono davvero importante, Tesla invita a esplorare il suo inventario di veicoli disponibili. Ogni configurazione può essere consegnata entro la fine dell’anno, consentendo ai clienti di iniziare il 2024 con il veicolo dei propri sogni. Inoltre, tutti gli ordini di Model Y effettuati entro dicembre includono un anno di ricariche gratuite presso le stazioni Supercharger, un incentivo che combina praticità e sostenibilità.

Tesla, con queste proposte, si conferma come un punto di riferimento per chi desidera festeggiare il periodo natalizio con stile, innovazione e un’attenzione particolare alla sostenibilità.