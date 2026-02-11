Connect with us

The Black Keys tornano in Italia: unica data a Milano con il tour “Peaches ‘N Kream”

Published

Dopo aver conquistato pubblico e critica in tutto il mondo, i The Black Keys annunciano il loro ritorno nel nostro Paese con un’unica imperdibile data. Il duo americano salirà sul palco dell’Alcatraz di Milano il 10 settembre 2026 per presentare il nuovo tour “Peaches ‘N Kream”, accompagnato dallo special guest Robert Finley. Un appuntamento che promette di essere tra i più attesi della prossima stagione musicale.

I biglietti saranno disponibili in presale per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 12 febbraio, mentre la vendita generale aprirà alle ore 10:00 di venerdì 13 febbraio.

Con cinque GRAMMY Awards all’attivo e oltre dieci milioni di copie vendute in tutto il mondo, il duo composto da Dan Auerbach e Patrick Carney continua a rappresentare un punto di riferimento nel panorama rock contemporaneo. Il nuovo tour prende il nome dal prossimo album in studio del gruppo, “Peaches!”, in uscita il 1° maggio per Easy Eye Sound/Warner Records. Anticipato dal singolo “You Got To Lose”, il disco conterrà dieci brani e nasce in un momento di grande intensità emotiva per Auerbach, segnato dalla malattia del padre.

“La diagnosi di cancro all’esofago di mio padre e il periodo trascorso con lui a Nashville hanno trasformato il dolore in musica. La casa si è riempita di suoni e canzoni che sono diventate la nostra forma di dialogo più autentica” – racconta il frontman in occasione della presentazione del nuovo progetto.

Il disco è stato registrato con tutti i musicisti presenti nella stessa stanza, privilegiando l’interazione diretta e la spontaneità. È inoltre il primo album dei The Black Keys ad essere mixato interamente dalla band dai tempi di “Magic Potion” del 2006.

Dall’esordio a Akron, Ohio, all’inizio degli anni Duemila, i The Black Keys hanno costruito una carriera fondata su un approccio essenziale e sincero alla musica. Dopo i primi lavori “Thickfreakness” e “Magic Potion”, il successo internazionale è arrivato con “Attack & Release” e soprattutto con “Brothers” del 2010, disco doppio platino e vincitore del GRAMMY come Best Alternative Music Album. Il singolo “Tighten Up” regalò loro un ulteriore riconoscimento come Best Rock Performance by a Duo or Group with Vocal.

Il successivo “El Camino” (2011) consolidò la loro fama, aggiudicandosi tre GRAMMY, tra cui Best Rock Album. “Turn Blue” (2014) debuttò direttamente al primo posto della Billboard 200, mentre “Dropout Boogie” (2022) rappresentò il sesto ingresso consecutivo del duo nella Top 10 americana. Nel 2025 pubblicano il tredicesimo album in studio, “No Rain, No Flowers”, che vale a Dan Auerbach la quinta nomination ai GRAMMY come Producer of the Year.

Oggi, con “Peaches!” e il nuovo tour “Peaches ‘N Kream”, i The Black Keys si preparano a tornare sul palco con l’energia e la potenza sonora che li contraddistinguono, offrendo al pubblico italiano un’esperienza unica, fatta di groove, chitarre ruvide e autentico spirito rock.

L’appuntamento è fissato per giovedì 10 settembre 2026 all’Alcatraz di Milano. Un’unica data, per abbracciare – di nuovo – la storia e il futuro del rock.

