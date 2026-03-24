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The Distinguished Gentleman’s Ride 2026: iscrizioni aperte

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Con l’apertura ufficiale delle registrazioni per il The Distinguished Gentleman’s Ride 2026, Triumph Motorcycles alza il sipario su una creazione esclusiva destinata a far parlare gli appassionati di due ruote e non solo. Si tratta della Speed Twin 1200 Café Racer DGR Edition, una one-off realizzata come Gentlefolk Prize per celebrare i 15 anni dell’evento globale che unisce eleganza, passione motociclistica e impegno sociale.

L’edizione 2026 del DGR si terrà domenica 17 maggio in contemporanea in tutto il mondo, confermandosi come uno degli appuntamenti più significativi per la community biker internazionale. L’obiettivo resta quello di raccogliere fondi a favore della salute mentale maschile e della ricerca sul tumore alla prostata, sostenendo i programmi della Movember Foundation. I numeri del 2025 testimoniano la portata del fenomeno: oltre 127.000 partecipanti in 108 Paesi, con più di 7,6 milioni di dollari raccolti.

Al centro della scena c’è proprio la nuova Speed Twin 1200 Café Racer DGR Edition, una moto che incarna alla perfezione lo spirito dell’evento. Ispirata ai café racer britannici degli anni Sessanta, questa versione speciale si distingue per una cura artigianale straordinaria. Il dettaglio più iconico è senza dubbio la sella in Harris Tweed, realizzata con tessuto autentico intrecciato a mano nelle Outer Hebrides, simbolo dello stile raffinato che caratterizza i partecipanti al DGR. A completare il quadro troviamo una livrea esclusiva “15 Years of Dapper”, number board dedicata e certificato di autenticità.

Dal punto di vista tecnico, la base è quella della performante Speed Twin 1200 RS, con motore Bonneville da 1200 cc capace di erogare 105 CV, sospensioni di alto livello firmate Marzocchi e Öhlins e impianto frenante Brembo Stylema. Il risultato è un perfetto equilibrio tra prestazioni moderne e fascino rétro, enfatizzato dalla combinazione cromatica Competition Green e Aluminium Silver.

Non meno interessante è la modalità di assegnazione di questo pezzo unico. La moto sarà infatti estratta tra tutti i partecipanti che completeranno i requisiti della Gentlefolk Competition, rendendo la vittoria accessibile a chiunque prenda parte attivamente alla raccolta fondi. Una scelta che punta a democratizzare l’esperienza e incentivare una partecipazione ancora più ampia.

Parallelamente, Triumph continuerà a premiare anche i migliori fundraiser globali con modelli della gamma Modern Classic, rafforzando ulteriormente il legame tra il brand britannico e la community del DGR. Un rapporto consolidato dal 2014, che ha contribuito a raccogliere oltre 60 milioni di dollari in 15 anni.

A rendere ancora più coinvolgente l’edizione 2026 è il Team Triumph, una community globale che unisce motociclisti accomunati da stile e spirito solidale. Tra i primi ambassador a scendere in campo figurano João Terra, French Fuse e Grace Webb, pronti a ispirare migliaia di rider in tutto il mondo.

Come sottolineato da Paul Stroud, Chief Commercial Officer di Triumph, questa edizione speciale rappresenta un tributo autentico alla community DGR, mentre il fondatore Mark Hawwa evidenzia come il movimento sia cresciuto fino a diventare un fenomeno globale capace di fare davvero la differenza.

La Speed Twin 1200 Café Racer DGR Edition non è soltanto una motocicletta esclusiva, ma un simbolo concreto di come passione, stile e solidarietà possano viaggiare nella stessa direzione, portando avanti una causa che ogni anno coinvolge sempre più persone nel mondo.

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