“The Golf Lovers’ Collection”: un concorso per i 50 anni della Volkswagen Golf

Sin dalla prima delle sue otto generazioni, la Golf è sempre stata un’automobile per tutti. Per questo, i suoi 50 anni sono un compleanno a cui tutti sono invitati. Per coinvolgere il pubblico italiano, Volkswagen Italia ha organizzato il concorso “The Golf Lovers’ Collection”, in cui tutti coloro che lo desiderano sono invitati a caricare su un apposito sito le foto con le loro Golf di tutte le generazioni e a condividere una breve storia che racconti il legame affettivo con la propria vettura. L’obiettivo è quello di coinvolgere i possessori attuali e storici di Golf che hanno amato la bestseller compatta Volkswagen, per renderli parte attiva di questo importante anniversario.

Il Concorso si concluderà il 31 agosto e le foto possono essere caricate nella sezione dedicata del sito Volkswagen. Le foto saranno pubblicate in una pagina apposita del sito Volkswagen e rimarranno online nei prossimi anni costruendo così un museo virtuale senza tempo, creato da e per gli appassionati della Golf. A conclusione del concorso, cinque vincitori vivranno un’esperienza coinvolgente al Salone Internazionale Auto e Moto d’Epoca 2024, che si terrà dal 24 al 27 ottobre a Bologna, dove Volkswagen Italia celebrerà i 50 anni della Golf con speciali attività dedicate.