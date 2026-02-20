Connect with us

The House of the Dead 2: remake debutta su PS5 e Xbox Series con la Infect’Edition

Published

Il classico del genere arcade torna in vita in una veste completamente rinnovata. Microids e Forever Entertainment hanno annunciato la disponibilità di The House of the Dead 2: Remake nella sua edizione fisica limitata Infect’Edition per PlayStation 5 e Xbox Series. Sviluppato dallo studio polacco MegaPixel Studio, il titolo ripropone l’iconica esperienza del gioco pubblicato originariamente nel 1998, arricchita da un comparto grafico e sonoro completamente aggiornato.

Questa nuova edizione fisica si presenta come un vero oggetto da collezione. La Infect’Edition include il gioco completo, una custodia dedicata e tre carte olografiche. Un tributo ai fan della serie, ma anche un’occasione per chi non ha mai vissuto l’adrenalina delle sale giochi di fine anni ’90 di avvicinarsi a una delle saghe più celebri del genere sparatutto su rotaie.

The House of the Dead 2: Remake invita i giocatori a immergersi nuovamente in un mondo infestato da orrori e azione frenetica. Ambientato due anni dopo gli eventi del primo capitolo, il gioco segue gli agenti dell’AMS James Taylor e Gary Stewart, inviati in Italia per indagare su un’epidemia di zombie. La missione si trasforma presto in una lotta per la sopravvivenza, dove insieme all’agente Amy Crystal dovranno affrontare orde di non morti, mostri mutanti e boss sempre più spietati.

L’esperienza di gioco è stata completamente rinnovata. Il remake offre grafica, audio e modalità inedite, oltre a una maneggevolezza ottimizzata per una mira più precisa utilizzando i joystick. È possibile affrontare la campagna in solitaria o in cooperativa, rivivendo l’essenza dei classici giochi arcade con un ritmo elevato e un’azione senza tregua. Non mancano i percorsi alternativi e i finali multipli, che variano in base alle scelte e alle prestazioni del giocatore, aggiungendo un ulteriore livello di rigiocabilità.

Il remake di The House of the Dead 2 si distingue per la capacità di reinterpretare un titolo cult conservandone lo spirito originale. L’atmosfera claustrofobica, le ondate di nemici e le boss fight spettacolari restano al centro dell’esperienza, ma l’intero comparto tecnico permette oggi di godere di un livello di dettaglio e fluidità impensabile per l’epoca del gioco arcade.

The House of the Dead 2: Remake – Infect’Edition è ora disponibile in formato fisico su PlayStation 5 e Xbox Series. Per gli appassionati dell’azione e dell’horror, è il momento perfetto per tornare là dove tutto è cominciato: nel cuore dell’incubo.

