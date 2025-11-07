Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giochi

The House of the Dead 2: Remake è disponibile per Nintendo Switch con l’Infect’Edition

Published

Microids e Forever Entertainment annunciano ufficialmente l’arrivo di The House of the Dead 2: Remake nella sua edizione fisica limitata, denominata Infect’Edition, ora disponibile per Nintendo Switch. Il titolo, sviluppato da MegaPixel Studio, segna il ritorno di uno dei capitoli più iconici del franchise e promette di riportare i giocatori nel cuore dell’azione arcade.

L’Infect’Edition rappresenta una versione esclusiva per i collezionisti e gli appassionati della serie. Al suo interno sono inclusi il gioco completo, una sleeve da collezione e tre card olografiche. La pubblicazione per Switch precede le edizioni dedicate a PlayStation 5 e Xbox Series, previste per l’inizio del 2026, con i preordini già disponibili.

Ambientato due anni dopo gli eventi del primo capitolo, il remake catapulta nuovamente i giocatori nell’incubo creato da SEGA nel 1998. Gli agenti americani dell’AMS James Taylor e Gary Stewart vengono inviati in Italia per indagare su una nuova epidemia di zombie. La missione, che inizialmente mira all’evacuazione dei civili, si trasforma presto in una disperata lotta per la sopravvivenza. In questa nuova avventura, i protagonisti saranno affiancati dall’agente Amy Crystal, affrontando orde di non morti e creature mutanti in un’atmosfera tesa e adrenalinica.

The House of the Dead 2: Remake offre un remake completo che rinnova totalmente la grafica, l’audio e introduce nuove modalità di gioco. È possibile affrontare la campagna in solitaria o in cooperativa, facendo uso dei joystick per una mira più precisa e una maneggevolezza ottimizzata. L’essenza arcade viene preservata attraverso un’azione frenetica e continua, che tiene fede al ritmo e all’intensità del titolo originale.

Una delle caratteristiche più amate e riproposte in questa versione è la possibilità di scegliere diversi percorsi, ognuno dei quali conduce a un esito narrativo differente. Diversi finali e livelli ramificati garantiscono una rigiocabilità elevata, permettendo di vivere ogni volta un’esperienza di gioco nuova e imprevedibile.

Questo remake si propone come un omaggio ai fan storici, ma anche come un punto di accesso ideale per chi desidera scoprire uno dei simboli del genere arcade horror. The House of the Dead 2: Remake in versione fisica è ora disponibile su Nintendo Switch, con le versioni next-gen in arrivo all’inizio del 2026.

 

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Test

BYD ATTO 2: la nostra prova su strada

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Spettacolo

Eros Ramazzotti conquista Amsterdam con spettacoli sold-out e un nuovo album in arrivo

Giochi

Turtle Beach lancia il RIFFMASTER Wireless Guitar Controller per Nintendo Switch

Motori

Hyundai TUCSON Model Year 2026: il bestseller si rinnova con più potenza, efficienza e tecnologia

Motori

Dacia Bigster Mild Hybrid G-140: fino a 1.450 km di autonomia 

Tecnologia

Hyundai trionfa ai Red Dot Awards 2025 con nove riconoscimenti e il titolo “Best of the Best”

Spettacolo

“Squallor” di Fabri Fibra compie dieci anni: edizione speciale in vinile e CD per celebrare un disco di culto

Motori

EICMA 2025: LETBE torna con la nuova gamma “Mechanical Pets” e rivoluziona il concetto di motocicletta

Spettacolo

Santoianni pubblica “REEL”: il disincanto di una generazione che osserva il crollo

Motori

Continental ridefinisce la performance su due ruote: dal circuito all’avventura con i nuovi ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Tecnologia

LG trionfa ai CES 2026 Innovation Awards con due prestigiosi Best of Innovation

Spettacolo

KATY PERRY pubblica il nuovo singolo “bandaids”

Motori

Honda Auto Italia lancia i Black Days 2025: offerte esclusive e focus sulla mobilità elettrificata

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Motori

Roberta Zerbi è il nuovo CEO di Lancia

Giochi

The House of the Dead 2: Remake è disponibile per Nintendo Switch con l’Infect’Edition

Spettacolo

“Buona Vita”: soap conquista Sanremo Giovani 2025 con un inno alla libertà dei sentimenti

Spettacolo

Piero Pelù porta “Rumore Dentro” al cinema: un viaggio nell’anima del rock italiano

Motori

Moto Guzzi V85 2026: la nuova generazione della “Classic Enduro” che rinnova lo spirito dell’avventura

Tecnologia

Tineco PURE ONE A90S: l’aspirapolvere smart che rivoluziona la pulizia domestica

Motori

Alpine A290 illumina Leicester Square all’anteprima di “Running Man”

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Spettacolo

Rosalía racconta del nuovo album Lux, della collaborazione con Björk e con la London Symphony Orchestra

Giochi

Leggende Pokémon Z-A: Megadimensione porta i giocatori nelle misteriose Luminopoli dimensionali
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Giochi

Leggende Pokémon Z-A: Megadimensione porta i giocatori nelle misteriose Luminopoli dimensionali

The Pokémon Company International ha annunciato nuovi dettagli sui contenuti scaricabili di Leggende Pokémon: Z-A – Megadimensione, in arrivo il 10 dicembre 2025 su...

13 ore ago

Giochi

Kingdom Come: Deliverance II gratuito per un weekend su Steam e Xbox

Chi ancora non ha avuto modo di vivere l’esperienza di Kingdom Come: Deliverance II ora ha l’occasione perfetta per farlo: Warhorse Studios e Deep...

13 ore ago

Giochi

PlayStation celebra la community con “It Happens on PS5”

Sony Interactive Entertainment torna a emozionare i fan con una nuova campagna dal titolo “It Happens on PS5”, un tributo ai momenti più intensi...

1 giorno ago

Giochi

Hyrule Warriors: l’era dell’esilio è ora disponibile solo su Nintendo Switch 2

Da oggi, i fan della saga di The Legend of Zelda possono tornare a impugnare la spada con Hyrule Warriors: L’era dell’esilio, il nuovo...

1 giorno ago