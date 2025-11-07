The House of the Dead 2: Remake è disponibile per Nintendo Switch con l’Infect’Edition

Microids e Forever Entertainment annunciano ufficialmente l’arrivo di The House of the Dead 2: Remake nella sua edizione fisica limitata, denominata Infect’Edition, ora disponibile per Nintendo Switch. Il titolo, sviluppato da MegaPixel Studio, segna il ritorno di uno dei capitoli più iconici del franchise e promette di riportare i giocatori nel cuore dell’azione arcade.

L’Infect’Edition rappresenta una versione esclusiva per i collezionisti e gli appassionati della serie. Al suo interno sono inclusi il gioco completo, una sleeve da collezione e tre card olografiche. La pubblicazione per Switch precede le edizioni dedicate a PlayStation 5 e Xbox Series, previste per l’inizio del 2026, con i preordini già disponibili.

Ambientato due anni dopo gli eventi del primo capitolo, il remake catapulta nuovamente i giocatori nell’incubo creato da SEGA nel 1998. Gli agenti americani dell’AMS James Taylor e Gary Stewart vengono inviati in Italia per indagare su una nuova epidemia di zombie. La missione, che inizialmente mira all’evacuazione dei civili, si trasforma presto in una disperata lotta per la sopravvivenza. In questa nuova avventura, i protagonisti saranno affiancati dall’agente Amy Crystal, affrontando orde di non morti e creature mutanti in un’atmosfera tesa e adrenalinica.

The House of the Dead 2: Remake offre un remake completo che rinnova totalmente la grafica, l’audio e introduce nuove modalità di gioco. È possibile affrontare la campagna in solitaria o in cooperativa, facendo uso dei joystick per una mira più precisa e una maneggevolezza ottimizzata. L’essenza arcade viene preservata attraverso un’azione frenetica e continua, che tiene fede al ritmo e all’intensità del titolo originale.

Una delle caratteristiche più amate e riproposte in questa versione è la possibilità di scegliere diversi percorsi, ognuno dei quali conduce a un esito narrativo differente. Diversi finali e livelli ramificati garantiscono una rigiocabilità elevata, permettendo di vivere ogni volta un’esperienza di gioco nuova e imprevedibile.

Questo remake si propone come un omaggio ai fan storici, ma anche come un punto di accesso ideale per chi desidera scoprire uno dei simboli del genere arcade horror. The House of the Dead 2: Remake in versione fisica è ora disponibile su Nintendo Switch, con le versioni next-gen in arrivo all’inizio del 2026.