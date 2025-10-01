Connect with us

The House of the Dead 2: Remake si prepara ad un’esclusiva edizione fisica su Nintendo Switch

Published

Il 7 novembre 2025 è una data che i fan di “The House of the Dead” devono segnare sul calendario. In quell’occasione, il secondo capitolo iconico della famosa serie di videogiochi, “The House of the Dead 2: Remake”, sarà disponibile in un’edizione fisica esclusiva per Nintendo Switch. Questo annuncio è stato fatto con entusiasmo da Microids e Forever Entertainment attraverso un nuovo trailer che svela il contenuto della limited “Infect’Edition”.

Questa edizione fisica è un’opportunità imperdibile per i fan e i collezionisti di riscoprire il titolo leggendario, rilasciato originariamente nel 1998 nelle sale giochi. Sviluppato da MegaPixel Studio, “The House of the Dead 2: Remake” offre un’esperienza completamente rinnovata con grafica e audio aggiornati, oltre a nuove modalità di gioco che promettono di raccogliere consensi sia da giocatori veterani che da quelli nuovi.

La limited “Infect’Edition” include una serie di elementi entusiasmanti: oltre alla versione completa del gioco, i giocatori riceveranno una sleeve e tre esclusive card olografiche, elementi che senza dubbio attrarranno gli appassionati della serie.

Ambientato due anni dopo il primo capitolo, il gioco vede i protagonisti, gli agenti AMS James Taylor e Gary Stewart, indagare su una nuova epidemia di zombie in Italia. Accompagnati dall’agente Amy Crystal, il team dovrà affrontare orde di non morti in un’avventura frenetica e intensa. Sarà possibile giocare da soli o in modalità coop con un partner, utilizzando i joystick per una precisione di mira ottimizzata.

Gli appassionati dei giochi arcade apprezzeranno l’azione incessante e la possibilità di esplorare diversi percorsi con finali multipli a seconda dello stile di gioco scelto. Con meccaniche di tiro raffinate e la promessa di intense battaglie contro boss ancora più difficili, questo remake di “The House of the Dead 2” si preannuncia come un’esperienza di gioco imprescindibile.

 

