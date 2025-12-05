THOMAS RAGGI: è uscito oggi il suo primo album solista “Masquerade”.

È ufficialmente uscito oggi “Masquerade”, il primo album solista di Thomas Raggi, chitarrista dei Måneskin. Si tratta di un progetto ambizioso e profondamente personale, prodotto da Tom Morello e arricchito da un cast stellare di collaboratori: Beck, Nic Cester, Alex Kapranos, Maxim, Hama Okamoto, Sergio Pizzorno, Chad Smith, Matt Sorum, Luke Spiller e Upsahl. Otto brani di puro rock che rappresentano un nuovo capitolo per l’artista romano, determinato a esprimere la propria visione musicale in totale libertà.

L’album è stato presentato in anteprima live due sere fa durante una speciale performance al leggendario Whisky a Go Go di Los Angeles, un evento intitolato “One Night Only”, in cui Raggi ha eseguito tutti gli otto brani dell’album insieme a numerosi ospiti speciali. Sul palco si sono alternati Tom Morello, Nic Cester, Matt Sorum, Luke Spiller e Upsahl, regalando al pubblico un viaggio esplosivo tra il nuovo repertorio e sorprendenti cover di classici come “Call Me” dei Blondie, “Whole Lotta Love” dei Led Zeppelin e “Killing in the Name” dei Rage Against the Machine.

“Masquerade” si apre con la focus track “Getcha!”, che vede la partecipazione di Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers e la voce di Nic Cester dei Jet. Il video ufficiale del brano, diffuso oggi, è stato registrato proprio durante lo showcase di Los Angeles. Raggi, in questo lavoro, mette in luce la sua identità artistica e la sua maturità compositiva, firmando un progetto che celebra l’essenza più autentica del rock ’n’ roll.

Nelle sue dichiarazioni, l’artista racconta l’origine e lo spirito dell’album: “Questo disco nasce da una mia esigenza artistica e dalla voglia di raccontare me stesso e la mia visione della musica. Dietro c’è tanto lavoro e dedizione ma realizzarlo è stato allo stesso tempo naturale. Nell’ultimo anno, il rapporto con Tom si è solidificato sempre di più. Abbiamo avuto modo di suonare insieme molto, lui mi ha coinvolto in alcuni suoi festival e suoi concerti. È stato spontaneo per me coinvolgerlo nel mio progetto e chiedergli di produrlo e aiutarmi a strutturarlo. Lavorare a questo progetto con lui è stato bellissimo, ma ciò che è accaduto dopo è andato ben oltre ogni mia aspettativa. Riunire intorno al mio disco così tante icone della musica, ed avere anche il piacere di conoscerne altrettante, mi ha ricordato che la musica non ha confini; che bisogna seguire il proprio istinto e la propria ispirazione, ignorare le regole imposte e semplicemente fare ciò che si sente. La storia dei Måneskin me lo insegna, ma ora ne ho la conferma definitiva. Mi sento come se coloro che hanno fatto la storia della musica mi stessero poggiando una mano sulla spalla, dicendomi ‘Sei sulla strada giusta’.”

Anche Tom Morello ha voluto sottolineare la speciale sintonia nata con Raggi: “Thomas ed io ci siamo avvicinati grazie alle nostre comuni radici italiane e alla passione per il rock. È stato davvero emozionante vedere un chitarrista così giovane e talentuoso così appassionato di musica. Fin da quel primo incontro, abbiamo deciso di collaborare ed esplorare nuove idee insieme. Per me, è un’altra occasione per sostenere il rock and roll e dimostrare che è ancora importante. Vedo questo progetto come parte del mantenimento di questa tradizione.”

Sulla stessa linea anche Nic Cester, che commenta: “È stata una collaborazione divertente e mi è piaciuta la sfida di cantare fuori dalla mia zona di comfort. C’erano molte persone interessanti coinvolte in questa canzone, quindi sono stato molto felice di essere stato coinvolto.”

Alex Kapranos di Franz Ferdinand ha invece raccontato il piacere di reinterpretare un classico insieme a Raggi e Morello: “Ero davvero felice quando Thomas e Tom mi hanno chiesto di unirmi a loro in questa nuova versione di You Spin Me Round. Ricordo quando ero bambino, quando ho sentito quella canzone per la prima volta e l’ho adorata. Ho amato quella canzone per tutta la vita. Quando mi hanno mandato la registrazione iniziale che avevano fatto, l’ho adorata! […] Spero che la gente si diverta ad ascoltarla tanto quanto ci siamo divertiti a registrarla.”

Il bassista giapponese Hama Okamoto aggiunge: “Sono entusiasta di partecipare a questo progetto come musicista giapponese. Suonare la sezione ritmica con il mio artista preferito Chad Smith è stato assolutamente fantastico ed emozionante. Thomas, ci vediamo sul palco presto!”

A chiudere, Upsahl racconta la genesi spontanea del suo contributo: “Far parte di questa canzone è stato un sogno. Il giorno in cui l’abbiamo scritta, ci è venuta in mente di getto. Sono una grande fan di Thomas, della sua visione e di tutti quelli che hanno lavorato a questo disco. Sono così felice che sia finalmente uscito.”

“Masquerade” è molto più di un debutto solista: è una dichiarazione d’amore al rock, una celebrazione collettiva della collaborazione e della libertà artistica. Ogni brano mostra la capacità di Raggi di fondere stili e personalità diverse, oppure, come ha scritto la stampa internazionale, di “riportare il vero rock’n’roll alle masse con un’esplosiva celebrazione collettiva di pura energia chitarristica”.