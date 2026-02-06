Connect with us

Spettacolo

TIROMANCINO: è uscito oggi il nuovo album della band intitolato “Quando Meno Me Lo Aspetto”

Published

I Tiromancino tornano sulla scena musicale con un nuovo capitolo della loro storia artistica. Da oggi è disponibile, in formato fisico e digitale, “Quando meno me lo aspetto”, il quattordicesimo album in studio della band guidata da Federico Zampaglione, pubblicato da EMI Records Italy/Universal Music Italia. Un progetto ricco di sfumature e sonorità che spaziano dal blues al rock, dal country all’elettronica, con incursioni reggae e richiami alla grande canzone d’autore italiana degli anni Settanta.

L’album, composto da undici brani inediti, nasce da una profonda riflessione interiore e da un rinnovato bisogno di libertà artistica. Zampaglione descrive il disco come un gesto di rinascita personale e creativa: “Quando meno me lo aspetto è nato dovendo lottare contro qualcuno che non aveva la minima intenzione di farlo: me stesso. Dopo tanti anni nella musica e altrettanti dischi pensavo di aver dato e avuto a sufficienza… Poi, come spesso accade, la vita se ne frega delle tue decisioni e va dove vuole andare”.

Registrato insieme a Leo Pari e Simone Guzzino, il progetto approfondisce temi come l’intimità, la nostalgia, le paure e la ricerca di autenticità in un mondo sempre più dominato dall’apparenza. Tra gli undici titoli, spiccano “Gennaio 2016”, una ballata intensa e malinconica, e “Sto da Dio”, brano travolgente dal sapore blues nato dalla collaborazione con Franco126 e Andrea Pesce. Zampaglione racconta così lo spirito del brano: “Vuoi sapere come sto? Sto da Dio! Me ne accorgo perché da un bel po’ di tempo non cerco più conferme, mi basta chiudere gli occhi la notte, pensando che sarò felice di riaprirli nei miei panni”.

“Quando meno me lo aspetto” è anche un viaggio attraverso differenti paesaggi emotivi, dal desiderio di “scomparire nel blues” alla leggerezza ironica di “Mi rituffo nella notte”, fino alla riflessione esistenziale di “Una vita” e “Gli alieni siamo noi”, scritte insieme al padre Domenico Zampaglione. Nell’album sono coinvolti diversi ospiti d’eccezione, tra cui Simona Molinari, Mario Donatone e Fabrizio Mandolini, che contribuiscono a rendere il disco un mosaico sonoro libero e sincero.

Ogni brano custodisce un frammento dell’universo personale del cantautore: la fragilità, la speranza, la voglia di riscatto. In “Il cielo”, pezzo particolarmente intimo, Zampaglione racconta un momento difficile della propria vita, “una finestra da cui intravedevo il cielo, era l’unica possibile evasione da quella camera di ospedale… mi sono aggrappato all’idea di questa canzone e lei mi ha tirato fuori da lì”.

Accanto all’uscita del disco, i Tiromancino annunciano il “Quando meno me lo aspetto Tour”, prodotto da DM Produzioni, che partirà il 10 aprile 2026 dall’Auditorium Parco della Musica di Roma. Lo spettacolo approderà poi in diverse città italiane, da Bologna a Milano, da Taranto a Palermo. I concerti saranno ospitati nei teatri e caratterizzati da un’atmosfera intima, con un quartetto d’archi e una scaletta che unirà i nuovi brani ai grandi classici della band come “La descrizione di un attimo”, “Per me è importante” e “Due destini”.

Con questo lavoro Zampaglione conferma la sua doppia anima artistica, divisa tra musica e cinema. Dopo il successo internazionale del film horror “The Well”, il regista e cantautore presenta infatti la sua nuova pellicola “The Nameless Ballad”, ambientata nel mondo della musica. Allo stesso tempo, celebra 35 anni di carriera costellati da successi, canzoni entrate di diritto nella memoria collettiva e una costante ricerca di autenticità espressiva.

“Quando meno me lo aspetto” è più di un album: è una dichiarazione di intenti, un ritorno sincero alle proprie radici e alla forza che la musica possiede nel trasformare le fragilità in energia creativa. Come suggerisce il titolo, le cose migliori arrivano proprio quando meno ce le aspettiamo.

