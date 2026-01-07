Connect with us

TIZIANO FERRO: da venerdì 9 gennaio in radio il nuovo singolo “SONO UN GRANDE”

Published

Il 2026 di Tiziano Ferro si apre con un nuovo capitolo musicale e con una carica di energia che preannuncia un anno di grandi emozioni. Da venerdì 9 gennaio sarà in rotazione radiofonica “Sono un grande”, il nuovo singolo dell’artista pubblicato da Sugar Music. Il brano, scritto da Tiziano Ferro insieme a Roberto Casalino e Simone Cremonini, con la produzione di Marco Sonzini e Stefano “Zef” Tognini, dà anche il titolo al suo ultimo album, già acclamato dal pubblico e dalla critica per la sua forza espressiva e la sincerità dei testi.

“Sono un grande” rappresenta infatti, come spiega lo stesso cantautore, un punto di equilibrio tra verità personale e condivisione artistica. “L’unico obbligo che ho sempre avuto nei confronti di chi mi ascolta è la verità, in maniera quasi brutale. Anche se non sento di essere ‘un grande’ mettiamolo tra le opzioni, tra la lista di cose che posso, che possiamo essere. Questo è il disco delle supposizioni che poi diventano nuove affermazioni di vita e questa canzone è qui per ricordarmelo, per ricordarcelo”.

L’album, che ha debuttato al primo posto in classifica, conferma il ruolo centrale di Ferro nel panorama discografico italiano contemporaneo. È un lavoro necessario, terapeutico e liberatorio, capace di coniugare introspezione e visione del futuro, segnando una nuova fase della carriera del cantautore. Nelle sue 12 tracce, Tiziano Ferro riscopre le proprie radici e inaugura una stagione artistica rinnovata, accompagnato da un team che unisce l’etichetta Sugar Music e la Big Picture Management.

Se l’appuntamento radiofonico apre l’anno, il grande ritorno dal vivo ne sarà il culmine. Cresce infatti l’attesa per il tour “STADI26”, che vedrà Ferro esibirsi nei principali stadi italiani a partire dal 30 maggio da Lignano. Il percorso live attraverserà l’Italia con ben 12 date, comprese le doppie serate a Milano (6 e 7 giugno) e Roma (27 e 28 giugno), a testimonianza di un entusiasmo travolgente: sono già stati venduti oltre 350.000 biglietti.

Prodotto e organizzato da Live Nation, il tour toccherà anche Torino, Bologna, Padova, Napoli, Ancona, Bari e Messina. Sul palco, Tiziano Ferro proporrà non solo i brani del disco “Sono un grande” – inclusi i singoli già noti come “Cuore Rotto” e “Fingo&Spingo” – ma anche i suoi successi che hanno segnato più di vent’anni di carriera.

Radio Italia Solomusicaitaliana sarà la radio ufficiale del tour, che promette di essere uno dei momenti musicali più significativi dell’estate 2026.

A più di vent’anni dal suo esordio, Ferro continua a reinventarsi, fedele a un principio semplice e potente: dire la verità attraverso le proprie canzoni. “Sono un grande” non è soltanto un titolo, ma la sintesi di un percorso umano e artistico che guarda avanti, con gratitudine e coraggio.

