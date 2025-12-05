Tommaso Paradiso conquista le classifiche con “Forse”, anticipazione di “Casa Paradiso”

Il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, dal titolo “Forse”, si è imposto come il brano più trasmesso in radio e in televisione, raggiungendo il 1° posto nella classifica Earone Airplay. L’artista romano conferma così il suo particolare legame con il pubblico e con il suo inconfondibile stile di scrittura.

Estratto dall’attesissimo album “Casa Paradiso”, pubblicato il 28 novembre per Columbia Records/Sony Music Italy, “Forse” rappresenta un nuovo capitolo del percorso artistico di Paradiso. Come si legge nella presentazione ufficiale, il brano “restituisce, grazie alla scrittura distintiva di Tommaso e alla produzione di Matteo Cantaluppi, un ritratto lucido e spontaneo di pensieri sospesi tra istinto, rimpianti e consapevolezza”.

Dopo il successo dei precedenti lavori, “Casa Paradiso” si presenta come un album fortemente personale, un racconto musicale che mescola malinconia, introspezione e una ritrovata leggerezza. La tracklist include dieci brani inediti: Lasciamene un po’, Forse, Tornare a casa, Goditela, Comunque splendido, 70.000 voci, Citofonare Paradiso, Ma come fanno i rapper (feat. Setak), Non mi va e Spettacolo.

Il progetto discografico è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in diversi formati fisici: CD con speciale configurazione pop-up, vinile in due colorazioni e vinile bianco autografato in edizione esclusiva per gli appassionati collezionisti.

L’anno prossimo vedrà anche il ritorno di Paradiso sui più importanti palchi italiani con il tour “Tommaso Paradiso Palasport 2026”, prodotto da Live Nation. Dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026 come uno dei protagonisti più attesi, l’artista porterà live i brani del nuovo album in un calendario fitto di date: Gorizia (data zero, 15 aprile), Roma (18 e 19 aprile), Milano (22 aprile), Torino (23 aprile), Bologna (25 aprile), Padova (26 aprile), Firenze (28 aprile) e Napoli (30 aprile).

Con “Casa Paradiso” e il successo immediato di “Forse”, Tommaso Paradiso consolida la sua posizione come una delle voci più autentiche e riconoscibili della musica pop italiana contemporanea, capace di raccontare con naturalezza emozioni universali e momenti di vita quotidiana attraverso melodie che restano nella memoria.