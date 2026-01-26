Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Tommaso Paradiso torna protagonista al 76° Festival di Sanremo con il brano “I romantici”, una canzone che, come racconta il titolo, è un vero e proprio abbraccio musicale. “I romantici” è un inno ai sentimenti più autentici, scritto pensando a tutte le persone a cui il cantautore romano vuole bene e dedicato a chi ama. Il brano è stato composto da Paradiso insieme a Davide Petrella e prodotto da Simonetta.

Il ritorno di Paradiso sul palco dell’Ariston segna un momento importante per la sua carriera. Dopo aver concluso un periodo di grande creatività, l’artista ha pubblicato a fine 2025 il suo nuovo album “Casa Paradiso”, uscito per Columbia Records/Sony Music Italy. Il disco è stato anticipato da due singoli di successo: “Lasciamene un po’” e “Forse”, con quest’ultimo che ha conquistato il primo posto della classifica Earone, risultando il brano più ascoltato in radio e televisione.

Con “I romantici”, Paradiso conferma ancora una volta la sua capacità di mescolare pop moderno e malinconia poetica, mantenendo il suo stile riconoscibile ma sempre capace di sorprendere. La partecipazione al Festival rappresenta un nuovo capitolo di un percorso musicale iniziato anni fa, che lo ha reso uno degli autori più amati della scena italiana contemporanea.

Parallelamente, il cantautore si prepara a incontrare i suoi fan dal vivo con il tour “TOMMASO PARADISO PALASPORT 2026”, prodotto da Live Nation. A partire da aprile, Paradiso porterà la sua musica nei palazzetti di tutta Italia, promettendo concerti coinvolgenti, ricchi di energia e di emozioni.

“I romantici” non è soltanto un brano in gara, ma l’espressione di un modo di vivere e sentire la musica che da sempre caratterizza Tommaso Paradiso. Con la sua scrittura diretta e la sua voce inconfondibile, l’artista romano invita il pubblico a riscoprire la forza dei sentimenti autentici e la bellezza dell’amore in tutte le sue forme.

Il nuovo singolo, già disponibile in presave, rappresenta una delle uscite più attese di questa edizione del Festival e segna il ritorno di un autore che non smette mai di raccontare la quotidianità con sincerità e leggerezza. Sanremo 2026 sarà dunque il palcoscenico perfetto per dare voce a una canzone che celebra la semplicità dei gesti e la profondità delle emozioni: un inno ai romantici di ieri e di oggi.