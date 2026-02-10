Tommaso Paradiso presenta “Casa Paradiso Sanremo Edition” e annuncia il tour 

Tommaso Paradiso torna sotto i riflettori con un nuovo importante progetto musicale. L’artista ha annunciato l’uscita di “Casa Paradiso Sanremo Edition”, la versione speciale del suo album “Casa Paradiso”, pubblicato lo scorso novembre per Columbia Records/Sony Music Italy. La nuova edizione sarà disponibile dal 27 febbraio 2026 ed è già in preorder.

Il disco si arricchisce di un nuovo brano, “I romantici”, il pezzo con cui Paradiso sarà in gara al 76° Festival di Sanremo. Scritto dallo stesso Tommaso Paradiso insieme a Davide Petrella e Davide Simonetta, e prodotto da Simonetta, il brano amplia lo spettro sonoro ed emotivo di un album che già nel titolo racchiude un’idea di casa, intimità e calore. “Casa Paradiso” rimane un lavoro che osserva il presente, raccoglie storie e nostalgie e si arricchisce ora di una traccia che promette di diventarne il nuovo cuore pulsante.

Alle porte della partecipazione al Festival, Paradiso si prepara anche a tornare sul palco. È stato infatti annunciato il “Tommaso Paradiso Palasport 2026”, un tour prodotto da Live Nation che ad aprile lo porterà nei principali palazzetti italiani. Dopo la data zero del 15 aprile a Gorizia (PalaBigot), il cantautore si esibirà in una serie di concerti che toccheranno le città di Roma, Milano, Torino, Bologna, Padova, Firenze e Napoli.

Il calendario confermato prevede:

18 e 19 aprile a Roma (Palazzo dello Sport, la prima data già sold out), 22 aprile a Milano (Unipol Forum), 23 aprile a Torino (Inalpi Arena), 25 aprile a Bologna (Unipol Arena), 26 aprile a Padova (Kioene Arena), 28 aprile a Firenze (Mandela Forum) e 30 aprile a Napoli (Palapartenope).

La tournée sarà accompagnata da Radio Deejay in qualità di media partner ufficiale, confermando la forte connessione tra il mondo del pop italiano e il circuito live di grande respiro.

Con “Casa Paradiso Sanremo Edition” e il brano “I romantici”, Tommaso Paradiso sembra voler offrire una nuova finestra sui sentimenti e sulle immagini dell’amore moderno, mantenendo il suo stile riconoscibile fatto di sincerità e malinconia. L’attesa per l’uscita del disco e per le sue esibizioni live è già alta, segnando un nuovo capitolo nella carriera di uno degli artisti più rappresentativi della scena musicale italiana contemporanea.