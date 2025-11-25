Tommaso Paradiso torna “a casa” con il nuovo album Casa Paradiso

Il cantautore romano Tommaso Paradiso torna sulla scena musicale con un nuovo progetto discografico dal titolo Casa Paradiso, in uscita venerdì 28 novembre per Columbia Records/Sony Music Italy. Un’opera che segna un ritorno alle origini, un viaggio intimo e personale in cui l’artista raccoglie ciò che davvero conta: storie, nostalgie, archivi emotivi e desideri.

Casa Paradiso è composto da dieci brani che Paradiso descrive come “stanze abitate”, ciascuna con un proprio suono e una propria atmosfera, dove ogni canzone custodisce una parte del suo vissuto. Il disco arriva dopo l’ottimo riscontro dei singoli che lo hanno preceduto: Lasciamene un po’, uscito a settembre e rimasto per settimane ai vertici delle classifiche radiofoniche, e Forse, pubblicato il 14 novembre.

Secondo quanto reso noto, è proprio con questo album che Tommaso Paradiso sembra ritrovare la sua dimensione più autentica, costruendo un “luogo musicale” che parla di ritorno, di presenza e di memoria. Casa Paradiso rappresenta dunque una sintesi del percorso artistico e umano del cantautore, dove la melodia pop incontra una scrittura sempre più matura e consapevole.

Accanto alla pubblicazione del disco, Paradiso ha annunciato anche il tour “TOMMASO PARADISO PALASPORT 2026”, prodotto da Live Nation. La tournée toccherà nella primavera del prossimo anno le principali città italiane e si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi. Tra le date già confermate figurano due concerti al Palazzo dello Sport di Roma, a conferma del forte legame tra l’artista e la sua città.

Con Casa Paradiso, Tommaso Paradiso apre le porte della sua musica e invita il pubblico a entrare nel suo mondo, fatto di emozioni quotidiane e di una costante ricerca di autenticità. Un disco che suona come un ritorno, ma anche come una nuova partenza, capace di restituire all’ascoltatore quell’idea di casa che ognuno porta dentro di sé.