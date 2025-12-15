Topo Gigio arriva a teatro: un musical che fa sognare grandi e piccoli

Connect with us

Per la prima volta nella sua lunga storia, l’amato personaggio di Topo Gigio sbarca sul palcoscenico con “Topo Gigio il musical – Strapazzami di coccole tour”, uno spettacolo che promette di unire poesia, nostalgia e innovazione. Il musical debutterà a Milano dal 5 al 15 marzo 2026 al Teatro Lirico Giorgio Gaber e successivamente a Roma dal 25 marzo al 5 aprile 2026 al Teatro Brancaccio.

La regia è affidata a Maurizio Colombi, maestro delle fiabe e autore di grandi successi come *Peter Pan – Il Musical* e *Rapunzel*, mentre la direzione artistica porta la firma di Alessandro Rossi. Le musiche originali sono composte da Franco Fasano e i costumi, curati da Diego Dalla Palma, si annunciano un tripudio di colori e dettagli sartoriali.

Lo spettacolo racconta la nascita e il mondo di Topo Gigio, l’intramontabile creatura di Maria Perego, che nel 1959 diede vita a un personaggio capace di conquistare il pubblico internazionale con la sua dolcezza e la sua tenerezza. Il musical si propone come un omaggio al legame tra madre e figlio e al potere dell’immaginazione, alternando realtà e fantasia in un racconto emozionante.

“Sapete cosa ho scoperto? Che se ci credete davvero… io divento più vivo di chiunque altro in sala. È la magia dell’amore”, dice Topo Gigio nello spirito che pervade l’intero spettacolo.

Con un cast di 22 performer tra ballerini, cantanti e attori, lo spettacolo trasformerà il palcoscenico in un universo incantato, grazie a effetti scenici spettacolari e tecnologie immersive. Topo Gigio conserverà il suo iconico look anni ’50, ma durante le coreografie si vestirà di luce grazie a costumi brillanti e sfavillanti, in armonia con un corpo di ballo che riporta sulla scena l’energia degli anni ’80.

La colonna sonora mescola brani originali di Fasano a una selezione di canzoni storiche legate a Topo Gigio come “Strapazzami di coccole”, “Se avessi la coda anch’io”, “Ma le gambe” ed “El Trabalero”, evocando le epoche e i contesti culturali in cui il personaggio è cresciuto e ha conquistato i cuori del pubblico mondiale.

L’allestimento scenico gioca sulle diverse proporzioni tra Topo Gigio e il mondo che lo circonda, alternando la presenza del pupazzo storico con quella di un attore in carne e ossa, in un gioco visivo che amplifica la componente onirica del racconto.

Oltre a essere una fiaba sul palco, il musical è anche un viaggio nella memoria e nella cultura pop. Nel corso dei decenni, Topo Gigio è apparso accanto a grandi nomi come Ed Sullivan, Raffaella Carrà, Michael Jackson e Louis Armstrong, lasciando un segno indelebile nella televisione mondiale. La sua capacità di attraversare generazioni e nazioni è parte integrante della narrazione teatrale che questo spettacolo intende offrire.

“Topo Gigio il musical – Strapazzami di coccole tour” diventa così una riflessione sul potere dei sogni, sulla crescita e sull’amore, ma anche sul momento in cui diventa necessario lasciar andare ciò che si è creato. Un tributo alla fantasia e alla forza dell’immaginazione che, come nella magia del teatro, trasforma un piccolo sogno in una leggenda universale.

I biglietti sono già disponibili su Ticketone. Durata dello spettacolo: 1 ora e 40 minuti.

