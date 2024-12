Topolino Lovers: esperienze condivise per una mobilità sostenibile

Topolino rappresenta una soluzione innovativa per la mobilità urbana sostenibile, con un intero ecosistema concepito per essere accessibile e alla portata di tutti. Non si tratta solo del veicolo in sé, ma di un’esperienza completa che include un costo competitivo, un percorso d’acquisto interamente digitale e una distribuzione che va oltre la rete Fiat, grazie alla partnership con Unieuro. Per rendere questa esperienza ancora più coinvolgente, Fiat ha deciso di introdurre un modo unico per scoprire Topolino, mettendo al centro le testimonianze di chi la utilizza quotidianamente.

Con il programma “Topolino Lovers”, Fiat offre ai potenziali clienti l’opportunità di conoscere il veicolo attraverso il racconto autentico di chi già lo possiede. Questo approccio permette di entrare in contatto diretto con utenti reali, vicini geograficamente, che condividono la loro esperienza d’uso. L’idea nasce dalla consapevolezza che molti consumatori cercano conferme e rassicurazioni prima di acquistare un prodotto, affidandosi a persone fidate, recensioni online o confronti diretti con chi ha già esperienza.

Fiat ha quindi creato un nuovo canale di comunicazione dedicato a Topolino, attraverso il quale alcuni clienti appassionati possono diventare Ambassador. Questi utenti, entusiasti della loro esperienza, hanno la possibilità di condividere il proprio entusiasmo, mostrare il veicolo e farlo provare a chi è interessato. Gli Ambassador possono anche beneficiare di incentivi economici, legati al numero di test drive effettuati e alle vendite generate.

Giuseppe Galassi, Managing Director di Fiat e Abarth in Italia, spiega: «Topolino Lovers incarna la missione di Fiat di offrire soluzioni accessibili e in linea con le nuove abitudini di consumo e mobilità. Fiat è da sempre vicina agli italiani, proponendo iniziative concrete che rendono l’innovazione tecnologica alla portata di tutti, per una mobilità sempre più responsabile e sostenibile. Questo progetto consente di diffondere la conoscenza di Topolino in modo diretto e personale, consolidandone il successo tra il pubblico italiano».

Il programma si inserisce nel contesto della transizione energetica, promuovendo la mobilità elettrica attraverso l’esempio concreto degli Ambassador. La loro esperienza quotidiana dimostra quanto sia semplice e vantaggioso adottare soluzioni di trasporto sostenibili, contribuendo ad aumentare la consapevolezza ambientale.

Per candidarsi come Ambassador, è necessario essere proprietari di una Fiat Topolino ed entusiasti del prodotto, con il desiderio di condividerne i vantaggi con altre persone interessate. La registrazione avviene tramite una piattaforma dedicata, dove è possibile presentare la propria candidatura. Gli Ambassador riceveranno 10€ per ogni test drive prenotato e 75€ per ogni acquisto concluso grazie al loro supporto.

I potenziali clienti, invece, potranno trovare gli Ambassador più vicini tramite una piattaforma basata sulla geolocalizzazione, organizzare un incontro (virtuale o in presenza) e scoprire Topolino in modo diretto e trasparente. Successivamente, potranno completare l’ordine online, diventando non solo clienti, ma anche futuri Ambassador, contribuendo così a un circolo virtuoso di sostenibilità e innovazione.