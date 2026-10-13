Totem di Morphée: il gioco senza schermo che conquista bambini e famiglie

Un giocattolo che invita i più piccoli a ritrovare la meraviglia del gioco libero, senza schermo e senza connessione. Totem, il nuovo dispositivo ideato da Morphée, debutta nei negozi Città del Sole con l'obiettivo di offrire ai bambini e alle famiglie una valida alternativa ai dispositivi digitali.



Chi ha nostalgia dei giochi tradizionali riconoscerà subito il gesto che richiama la classica scatola sonora: si sceglie il tema ruotando la parte superiore di Totem e, semplicemente capovolgendolo, si ascolta un'attività educativa o divertente. Basta solo ascoltare e lasciarsi guidare dalla voce: niente schermi da guardare, nessuna istruzione da leggere, nessun materiale da preparare. Un'unica interazione intuitiva, pensata anche per i più piccoli.



Il dispositivo racchiude 160 giochi suddivisi in quattro temi fondamentali: Concentrazione, Creatività, Gratitudine e Viaggio. Ogni categoria propone attività specifiche per ogni contesto della giornata, dalla calma necessaria a casa all'intrattenimento durante i tragitti in auto. Esempi come "La parola proibita" o "Il gioco delle statue" invitano a focalizzarsi, mentre giochi come "Il ventriloquo" e "L'oggetto misterioso" promuovono la condivisione di idee e l'inventiva. Anche la gratitudine trova spazio con proposte come "Lo yoga degli animali" che aiutano a raccontare piccoli momenti di gioia quotidiana.



Una delle caratteristiche più intriganti è l'effetto sorpresa: si sceglie il tema, ma non si sa quale attività verrà proposta fino a quando Totem non viene capovolto, mantenendo alta la curiosità e il piacere della scoperta. Ogni gioco può essere riascoltato tramite l'unico pulsante presente, garantendo una semplicità d'uso adatta anche ai più piccoli.



Il formato pratico e la portabilità permettono di portare Totem dappertutto, diventando il compagno ideale per la casa, i viaggi, le serate tra amici o in famiglia. Sempre pronto a offrire un momento di gioco condiviso, lontano dagli schermi di tablet e smartphone.



"…e se giocare fosse una cosa seria?" recita lo storico slogan di Città del Sole, una catena italiana che da oltre 50 anni promuove giocattoli intelligenti e coinvolgenti. Con Totem, questo spirito prende forma in un oggetto semplice, pensato per stimolare creatività, attenzione e socialità nei bambini, senza mai trascurare il piacere del divertimento.



Totem è disponibile in tutti i punti vendita Città del Sole e anche online al prezzo di 59,95 euro.