Toyota e il Giro d’Italia: settimo anno insieme all’insegna della mobilità elettrificata e sostenibile

Oggi, presso la prestigiosa sede di RCS Media Group a Milano, si è rinnovata una partnership di successo: per il settimo anno consecutivo, Toyota sarà Official Mobility Partner e Official Car del Giro d’Italia. La casa automobilistica giapponese ha consegnato una flotta all’avanguardia di oltre 60 veicoli elettrificati, testimoniando il suo impegno concreto verso un futuro a zero emissioni.

La flotta fornita per la Carovana Rosa spazia dalle avanzate tecnologie Full Hybrid e Plug-in Hybrid fino al Full Electric con il modello bZ4X e all’innovativa tecnologia Fuel Cell della berlina Mirai. Questa diversificazione riflette l’approccio multi-tecnologico di Toyota, volto a offrire ai clienti globali un’ampia gamma di soluzioni per ridurre le emissioni di CO2 nel modo più efficace e rapido possibile.

Alla cerimonia di consegna erano presenti figure di spicco come il Presidente del Gruppo RCS, Urbano Cairo, e l’Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia, Alberto Santilli.

Alberto Santilli ha dichiarato con orgoglio: “Toyota continua a supportare con orgoglio e soddisfazione il Giro d’Italia, rafforzando il profondo legame con la vita e le passioni degli italiani, contribuendo alla tutela della straordinaria bellezza del nostro territorio e, allo stesso tempo, sostenendo la performance degli atleti in uno sport in cui l’automobile è parte integrante della gara. Le nostre tecnologie garantiscono massima sostenibilità, sicurezza, performance e piacere di guida, coniugando innovazione e accessibilità, poiché sono progettate mettendo sempre le persone al centro. Infatti, crediamo da sempre in una mobilità sostenibile, inclusiva e sicura, che assicuri ai nostri clienti la libertà di scegliere il percorso più adatto alle loro esigenze. È per questo che ci impegniamo con passione a tracciare un cammino progressivo e consapevole verso un futuro a zero emissioni grazie alle nostre soluzioni Full Hybrid e Plug-in Hybrid, passando per il Full Electric e anche per la tecnologia Fuel Cell a idrogeno.”

Urbano Cairo ha espresso la sua soddisfazione per il rinnovato sodalizio: “Il Giro d’Italia è molto più di una corsa: è un viaggio attraverso le bellezze del nostro Paese, un racconto di passione, sfida e progresso. Per questo, siamo felici di avere ancora una volta al nostro fianco Toyota, un partner che condivide la nostra visione e il nostro entusiasmo. Insieme, portiamo avanti un percorso verso un futuro più sostenibile, dove l’innovazione e il rispetto per l’ambiente pedalano nella stessa direzione. La flotta elettrificata che accompagnerà la Corsa Rosa è simbolo concreto di questo impegno e, allo stesso tempo, uno slancio verso ciò che verrà.”

La 108° edizione del Giro d’Italia vedrà protagonista la tecnologia Plug-in Hybrid, con la Toyota C-HR Plug-in Hybrid a rappresentare l’avanguardia dell’approccio multi-tecnologico di Toyota. Questa vettura è in grado di offrire un’autonomia fino a 100 km in modalità completamente elettrica in contesti urbani, garantendo al contempo massima efficienza grazie alla transizione fluida alla modalità Full Hybrid quando la batteria si esaurisce, senza la costante necessità di infrastrutture di ricarica.

Nelle emozionanti sfide a cronometro, la seconda generazione della Mirai, l’ammiraglia elettrica a zero emissioni alimentata da Fuel Cell ad idrogeno, accompagnerà le tappe, dimostrando ulteriormente l’impegno di Toyota verso soluzioni di mobilità innovative e sostenibili.

A completare la flotta del Giro d’Italia 2025 ci saranno i Toyota RAV4, nelle versioni Full Hybrid e Plug-in Hybrid, veicoli che combinano prestazioni elevate con un’alta efficienza energetica ed emissioni di climalteranti e inquinanti estremamente ridotte.

Le passate edizioni hanno già evidenziato l’efficacia della flotta ibrida elettrificata di Toyota, con i veicoli che hanno viaggiato in modalità zero emissioni per oltre il 50% del tempo. Questo dato sottolinea il contributo significativo che le tecnologie ibride elettrificate di Toyota possono apportare alla tutela ambientale e alla mobilità sostenibile, in attesa di una più ampia diffusione dei veicoli a emissioni zero.