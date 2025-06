Toyota GR Supra 2025: ecco le nuove A90 Final Edition e Lightweight EVO

Toyota GR Supra torna a far battere più forte il cuore degli appassionati di guida sportiva con due novità da collezione: la potentissima GR Supra A90 Final Edition e l’affilata GR Supra Lightweight EVO. Due interpretazioni diverse dello stesso mito, accomunate da una filosofia senza compromessi: mettere il piacere di guida al centro di tutto.

Fin dalla sua rinascita nel 2019, la GR Supra ha incarnato lo spirito più puro del motorsport. È stata la prima sportiva globale sviluppata da TOYOTA GAZOO Racing (TGR), testata e perfezionata sul leggendario circuito del Nürburgring con la supervisione diretta del Presidente Akio Toyoda, alias “Morizo”. Questa dedizione assoluta al miglioramento continuo ha reso la Supra una leggenda moderna, capace di emozionare tanto su strada quanto in pista.

Prodotta in soli 300 esemplari in tutto il mondo, la nuova GR Supra A90 Final Edition è la vetta della gamma. La sua potenza è stata portata a 441 CV con una coppia mostruosa di 571 Nm, mentre la velocità massima tocca i 275 km/h. Tutto questo è reso possibile da un motore sei cilindri in linea turbo da tre litri abbinato a un cambio manuale a sei marce, creato su misura per offrire il massimo coinvolgimento di guida.

Ogni dettaglio della A90 Final Edition è pensato per le alte prestazioni: il sistema di raffreddamento potenziato, le sospensioni KW regolabili come sulla versione da corsa GT4, i freni Brembo maggiorati, i cerchi in lega forgiati con pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2, e uno scarico Akrapovič in titanio che ruggisce con potenza autentica. Il telaio è stato irrigidito con rinforzi strategici e componenti in alluminio derivati dal motorsport, mentre l’aerodinamica attiva è stata rifinita nei laboratori di TOYOTA GAZOO Racing Europe con elementi in fibra di carbonio sviluppati in galleria del vento.

L’abitacolo è una dichiarazione di performance: sedili RECARO Podium CF in Alcantara, volante sportivo, cinture rosse e dettagli in carbonio sottolineano l’esclusività di un’auto fatta per i veri puristi.

Accanto alla Final Edition, la nuova GR Supra Lightweight EVO rappresenta un’evoluzione tecnica e stilistica che punta a rafforzare la connessione tra pilota e asfalto. Anche in questo caso, il motore tre litri e il cambio manuale fanno da protagonisti, ma sono le ottimizzazioni di telaio, sospensioni e aerodinamica a trasformarla in una sportiva ancora più reattiva e bilanciata.

Grazie a ammortizzatori elettronici ritarati, una barra anti-rollio anteriore rinforzata e un differenziale attivo ottimizzato, la Lightweight EVO offre una precisione di guida senza precedenti. L’aumento del camber anteriore, i supporti telaio rinforzati e la nuova traversa inferiore irrigidita migliorano grip e stabilità, mentre dischi freno Brembo da 374 mm garantiscono staccate da professionisti.

Anche l’aerodinamica è stata curata nei minimi dettagli, con spoiler posteriore in fibra di carbonio tipo “ducktail”, nuovi deviatori d’aria e passaruota scolpiti per un look ancora più grintoso. Gli interni, rifiniti in Alcantara® con cuciture rosse e logo GR, completano l’esperienza da coupé da corsa.

Con le nuove versioni A90 Final Edition e Lightweight EVO, Toyota rinnova la sua promessa agli appassionati: costruire auto pensate per le emozioni, nate dalla pista e forgiate per la strada. Entrambe rappresentano il culmine della filosofia TOYOTA GAZOO Racing, dove ogni dettaglio è il risultato dell’esperienza maturata nelle competizioni più dure al mondo.

In Italia, le consegne della GR Supra A90 Final Edition saranno affidate esclusivamente alla rete di Concessionari Gazoo Garage, mentre la Lightweight EVO è già ordinabile per chi vuole vivere il massimo del piacere di guida firmato GR.