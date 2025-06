Toyota Land Cruiser Hybrid 48V: la nuova era dell’iconico fuoristrada inizia con l’elettrificazione

Il leggendario Toyota Land Cruiser entra ufficialmente in una nuova era con l’introduzione della sua prima motorizzazione elettrificata. A partire dalla fine del 2024, il nuovo Land Cruiser Hybrid 48V sarà protagonista di un’evoluzione tecnica e stilistica che unisce tradizione e innovazione, rimanendo fedele alle sue radici di robustezza e affidabilità, ma aprendo le porte a una mobilità più sostenibile e intelligente.

Progettato per affrontare i terreni più difficili senza compromessi, il nuovo Toyota Land Cruiser si basa sulla piattaforma Toyota New Global Architecture (TNGA) body-on-frame, pensata per aumentare ulteriormente la resistenza strutturale e garantire prestazioni elevate sia su strada che in off-road. Il cuore pulsante del sistema mild hybrid da 48 volt è l’affermato motore turbodiesel da 2,8 litri, ora abbinato a un motogeneratore elettrico, una batteria agli ioni di litio e un convertitore DC-DC di nuova generazione.

L’obiettivo di Toyota è chiaro: migliorare l’efficienza e la fluidità della guida, mantenendo intatta la capacità del Land Cruiser di affrontare percorsi estremi. La profondità di guado rimane invariata a 700 mm, segno tangibile che l’elettrificazione non penalizza la performance fuoristrada.

Uno degli aspetti più innovativi del nuovo Land Cruiser Hybrid 48V è il motogeneratore sincrono a magneti permanenti, in grado di fornire energia rigenerativa in fase di decelerazione e supportare la fase di accelerazione con una spinta immediata e progressiva. Il sistema start & stop si attiva con maggiore prontezza e silenziosità, migliorando il comfort in contesti urbani e nel traffico intenso.

Il motogeneratore è stato posizionato in alto sul blocco motore per protezione in condizioni estreme, confermando l’attenzione di Toyota per l’affidabilità anche nelle situazioni più impegnative. Tutto ciò è visualizzato in tempo reale sul display multi-informazioni, che mostra lo stato operativo del sistema con le modalità CHG, ECO o PWR.

La batteria agli ioni di litio da 48 V, compatta e leggera (solo 7,6 kg), è in grado di fornire fino a 12 kW di potenza aggiuntiva e 65 Nm di coppia. È alloggiata sotto il piano di carico, in una posizione protetta e facilmente raffreddata grazie a un sistema dedicato che aspira aria più fresca rispetto a quella dell’abitacolo. Una ventola e un filtro antipolvere garantiscono efficienza anche in ambienti polverosi o ad alta temperatura.

Toyota ha progettato un tendicinghia a due bracci capace di resistere alle sollecitazioni tipiche della guida off-road. Il materiale della cinghia, rinforzato con fibra aramidica e tessuto di cotone, garantisce resistenza all’acqua, attrito costante e bassa rumorosità. Questo sistema non solo contribuisce all’efficienza del motogeneratore ma assicura una guida silenziosa e stabile anche su fondi sconnessi.

Il nuovo Land Cruiser ibrido 48V sarà disponibile in tutta Europa, con le prime consegne previste entro la fine del 2025. Questo lancio segna un passo decisivo nella strategia di elettrificazione del marchio giapponese, che punta a offrire soluzioni ibride anche su veicoli tradizionalmente legati a motorizzazioni convenzionali.

Con il nuovo Land Cruiser Hybrid 48V, Toyota conferma la sua leadership nel settore dei SUV e dei veicoli fuoristrada, con un modello che coniuga tecnologia, sostenibilità e prestazioni senza scendere a compromessi. Una vera e propria rivoluzione silenziosa, capace di portare l’icona Land Cruiser nel futuro.