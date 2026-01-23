Connect with us

Toyota sponsor ufficiale del tour europeo dei December 10 per il lancio della nuova Aygo X Hybrid

Toyota annuncia una nuova partnership strategica con la boyband britannica emergente December 10, che debutterà contemporaneamente con il suo primo singolo e con una campagna pubblicitaria paneuropea dedicata al lancio della Aygo X Hybrid. La collaborazione segna un incontro inedito tra il mondo dell’automotive e quello della musica pop, con un progetto che unisce tecnologia, creatività e coinvolgimento dei fan.

Il gruppo December 10, composto da sette giovani artisti – Cruz (19), Danny (17), Hendrick (19), John (17), Josh (17), Nicolas (16) e Sean (19) – si è formato durante le riprese della docuserie globale di Netflix The Next Act ideata da Simon Cowell. Con un contratto discografico recentemente firmato con EMI, la band si prepara a presentare il suo primo brano originale “Run My Way”, scelto da Toyota come colonna sonora esclusiva della nuova campagna di lancio dell’Aygo X Hybrid.

La canzone, che sarà disponibile pubblicamente dal 30 gennaio, è già protagonista della pubblicità che annuncia la nuova city car ibrida di Toyota. In virtù di questa collaborazione, Toyota diventa il partner principale della prossima serie di concerti europei dei December 10, una tournée che ha già registrato il tutto esaurito nel Regno Unito e nel resto d’Europa.

La campagna, attiva da oggi in tutta Europa, punta a rafforzare il legame tra il marchio e il pubblico giovane attraverso attività esperienziali e una comunicazione dinamica. I fan potranno partecipare a incontri esclusivi con la band, ascoltare in anteprima alcuni dei loro brani e scoprire più da vicino le caratteristiche della nuova Aygo X Hybrid.

La nuova city car rappresenta un passo importante per il brand giapponese: è il modello più compatto dell’intera gamma europea e il primo a offrire la tecnologia Full Hybrid nel segmento A. Con il suo design distintivo, l’ampia gamma colori e le soluzioni innovative, la Aygo X Hybrid si propone come simbolo di personalità e sostenibilità urbana.

L’unione tra una band emergente in rapida ascesa e un marchio leader nel settore automobilistico vuole essere un esempio di come l’energia della musica possa amplificare i valori di un prodotto tecnologico. Toyota e i December 10 condividono una visione comune fatta di entusiasmo, autenticità e desiderio di innovazione, elementi che si riflettono pienamente nel progetto congiunto.

Con questa collaborazione, Toyota consolida la sua presenza nel panorama pop contemporaneo, scegliendo di associare il debutto della Aygo X Hybrid a una nuova generazione di talenti musicali che incarnano energia, stile e futuro.

