Tra pioggia e stile: KIMONORAIN e LANDI insieme per una nuova visione del rainwear

Anche la pioggia può incontrare lo stile grazie a una collaborazione che promette di ridefinire il rainwear su scala globale. KIMONORAIN rafforza la sua identità nel mondo del rainwear con una collaborazione strategica con LANDI, storico nome dell’outerwear italiano. Questa unione segna la nascita di una nuova era nel mondo degli impermeabili con una collezione dal design unico e innovativo.

La prima collezione uomo firmata KIMONORAIN, presentata al prestigioso Pitti Uomo, si distingue per le sue “linee pulite, funzionalità urbana e design ispirato al kimono giapponese, sostenuti dall’esperienza produttiva di LANDI.

Non solo novità, ma anche un omaggio al passato: la sinergia tra KIMONORAIN e LANDI si estende infatti anche a L’IMPERMEABILE, rilanciando l’iconico modello “MOROCCO in versione estiva, in cotone ultraleggero. Un chiaro richiamo alla tradizione che si fonde con soluzioni moderne e tessuti d’avanguardia per garantire il massimo comfort anche nei mesi più caldi.

Questa collaborazione tra due punti di riferimento della moda italiana non è solo un progetto di design, ma una vera e propria dichiarazione di intenti: “Tradizione, innovazione e stile si uniscono per ridefinire il concetto di impermeabile nel panorama globale.” Un’indicazione chiara che, nel mondo della moda, l’unione di diversi patrimoni culturali e competenze può dare vita a creazioni uniche e ineguagliabili.

Il sodalizio tra KIMONORAIN e LANDI promette di rivoluzionare il mercato degli impermeabili con una visione fresca e innovativa, mantenendo sempre un occhio sulla funzionalità e l’eleganza che contraddistinguono il made in Italy. Si tratta di una collezione che non solo abbraccia le sfide future, ma che celebra anche le radici profonde della moda artigianale, rilevando come l’equilibrio tra passato e futuro sia la chiave per il successo nel settore.