Triumph presenta la nuova Speed Triple 1200 RX: una moto sportiva in edizione limitata

Triumph Motorcycles ha svelato la nuova Speed Triple 1200 RX, un modello esclusivo disponibile in edizione limitata a soli 1.200 esemplari a livello globale per il 2025. Questa versione avanzata della Speed Triple è progettata per offrire una straordinaria esperienza di guida sia su strada che in pista.

La Speed Triple 1200 RX è caratterizzata da un assetto da pista, con un’ergonomia più sportiva rispetto ai modelli precedenti. Il nuovo design include manubri clip-on, pedane più alte e sospensioni elettroniche Öhlins di ultima generazione per una guida ancora più precisa e controllata. Inoltre, il nuovo ammortizzatore di sterzo SD EC garantisce un controllo ottimale in ogni situazione.

Dal punto di vista delle prestazioni, il motore a tre cilindri Triumph da 1.160cc eroga una potenza di 183 CV a 10.750 giri/min e una coppia di 128 Nm a 8.750 giri/min. I miglioramenti rispetto alla generazione precedente sono evidenti sia in termini di potenza che di coppia. La nuova Speed Triple integra tecnologie derivate dall’esperienza di Triumph nella Moto2™, rendendo il motore più potente, durevole e leggero.

Il design della moto è audace e aggressivo: la RX sfoggia componenti in fibra di carbonio e grafiche esclusive nella tonalità Triumph Performance Yellow e Granite. Le linee affilate e il serbatoio scolpito sottolineano la sua natura sportiva, mentre dettagli come i fari doppi e il forcellone monobraccio rimangono fedeli al DNA del design Triumph. Nonostante le numerose innovazioni tecnologiche, la moto mantiene un peso limitato di soli 199 kg grazie a una batteria agli ioni di litio alleggerita.

Dal punto di vista tecnologico, la Speed Triple 1200 RX offre una gamma completa di funzionalità avanzate. Tra queste, il sistema di sospensioni elettroniche semi-attive Öhlins SmartEC3, il controllo del sollevamento della ruota anteriore, il controllo del freno motore e il Brake Slide Control per la guida in pista. Le modalità di guida disponibili – Rain, Road, Sport, Track e Rider – consentono di adattare le performance della moto al contesto di utilizzo e alle preferenze del pilota.

Paul Stroud, Chief Commercial Officer di Triumph Motorcycles, ha affermato: “La nuova Speed Triple 1200 RX offre una raffinata esperienza di guida, sia su strada che in pista. La tecnologia di ultima generazione, la dotazione di alto livello e la posizione di guida sportiva la faranno entrare di diritto nella lista dei desideri di tutti gli appassionati di track day”.

Disponibile a partire da giugno 2025, la Speed Triple 1200 RX avrà un prezzo di listino di €21.995. Questa moto non è solo una testimonianza delle capacità ingegneristiche di Triumph, ma rappresenta anche un omaggio alla passione per la guida sportiva su due ruote. Con un numero limitato di esemplari, si candida a diventare un oggetto del desiderio per gli appassionati di motociclette di tutto il mondo.