TUCANO URBANO e INTER insieme: arrivano i nuovi caschi EL’JETTIN INTER per celebrare la passione nerazzurra

Milano si conferma ancora una volta capitale di stile e passione sportiva. TUCANO URBANO, storico marchio nato nel cuore della città, rende omaggio alla tifoseria interista lanciando due nuove versioni speciali del casco EL’JETTIN, in collaborazione con FC Internazionale Milano.

Una partnership tutta milanese, nata per celebrare due realtà che condividono le stesse origini e la vocazione a superare i confini nazionali. Come spiega Florian Martin, Direttore Marketing del gruppo Mandelli, proprietario del brand dal 2021, “lo scooter rimane sicuramente la scelta più smart per raggiungere lo stadio, e portare i colori della propria squadra è una dichiarazione di orgoglio e appartenenza”. Da questa idea è nata una limited edition nerazzurra del demi-jet più amato, pronta a conquistare i tifosi che si muovono su due ruote.

Il modello scelto per questa collaborazione è l’iconico EL’JETTIN INTER, bestseller della gamma demi-jet TUCANO URBANO. Apprezzato per design curato, comfort elevato, dettagli ricercati e prezzo competitivo, è proposto a 99,00 €. Per la versione interista, il casco è disponibile in due varianti grafiche esclusive: Nerazzurro Matt Black, caratterizzato da una banda azzurra che avvolge la calotta nera opaca, e Interista Glossy White, con una fascia centrale nerazzurra su fondo bianco perla.

In entrambe le versioni spicca il logo ufficiale dell’Inter posizionato frontalmente, mentre il lettering INTER personalizza il lato destro e l’anno di nascita del club compare sul lato sinistro. Un omaggio diretto e immediatamente riconoscibile per chi vive la fede nerazzurra anche in sella al proprio scooter.

I nuovi caschi EL’JETTIN INTER sono già disponibili negli Inter Store ufficiali di Galleria Passarella, Castello e San Siro, oltre che nel TUCANO URBANO STORE di via Albricci, nel cuore di Milano. Per chi preferisce lo shopping online, sono acquistabili anche su store.inter.it e tucanourbano.com.

Questa collaborazione rappresenta un incontro perfetto tra stile urbano e passione calcistica, offrendo ai tifosi un accessorio che unisce sicurezza, comfort e identità. Con EL’JETTIN INTER, Milano e l’Inter corrono ancora più veloci su due ruote.