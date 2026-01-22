TUCANO URBANO WarmPower: la linea riscaldante che trasforma l’inverno in alleato per chi viaggia in moto e scooter

Gelo improvviso, vento pungente e temperature ballerine. L’inverno, per chi si muove ogni giorno in scooter o in moto, è una sfida che non ammette distrazioni. Anche se i tradizionali Giorni della Merla, il 29, 30 e 31 gennaio, quest’anno non si annunciano come i più freddi, la prudenza resta d’obbligo perché febbraio può ancora riservare colpi di coda artici. È proprio in questo scenario che entra in gioco la linea WarmPower di TUCANO URBANO, pensata per garantire comfort termico attivo e rendere ogni tragitto più sicuro e piacevole.

Da sempre specialista dell’abbigliamento invernale per due ruote, TUCANO URBANO ha sviluppato una gamma di capi riscaldanti che non si limitano a trattenere il calore corporeo, ma lo generano. Una differenza sostanziale rispetto ai tradizionali capi imbottiti, soprattutto quando si viaggia in posizione statica, esposti all’aria fredda che colpisce mani, collo, schiena e gambe.

“Crediamo molto nei prodotti WarmPower – spiega Mirko Tambascia, project manager del gruppo Mandelli, proprietario del brand – perché rispetto ai normali capi invernali hanno una funzione attiva: forniscono calore al corpo e offrono il comfort termico ideale a non avvertire né caldo né freddo. È fondamentale per garantire quella sensazione di benessere necessaria a guidare in sicurezza”. Il concetto chiave è proprio l’equilibrio: una temperatura eccessiva su un punto del corpo, come le mani, sarebbe controproducente e creerebbe disagio rispetto al resto del fisico.

La filosofia WarmPower si traduce in una gamma completa di soluzioni riscaldanti alimentate tramite Power Bank, progettate per proteggere tutte le zone più esposte. Per la parte alta del corpo spicca il gilet sottogiacca TOPWARM, disponibile anche in versione Lady, pensato per scaldare torace e schiena senza appesantire. A questo si affiancano la pettorina BIBWARM e lo scaldacollo NECKWARM, ideali per bloccare le infiltrazioni d’aria fredda nella zona cervicale, spesso tra le più sensibili durante la guida invernale.

Scendendo verso la parte inferiore, TUCANO URBANO ha sviluppato soluzioni specifiche per la zona lombare e sacrale come la cintura CINTUKAWARM e il coprisella riscaldato COOLWARM, mentre i pantaloni PANTAWARM concentrano il calore su cosce e ginocchia, punti critici quando le temperature si abbassano e la circolazione tende a ridursi.

Il capitolo più delicato riguarda però le mani, la parte più esposta al vento e quindi al rischio di perdere sensibilità. Per questo la linea WarmPower include tre modelli di guanti termici TUCANO URBANO riscaldati a batteria al litio da 7,4 V e 2200 mAh, inclusa e ricaricabile, con una durata di circa quattro ore a temperatura controllata. Il SUPERWARM HYDROSCUD è pensato per motociclisti e maxi scooteristi che affrontano tragitti impegnativi, lo STARWARM HYDROSCUD per chi usa lo scooter in ambito urbano ed extraurbano, mentre il SOWARM è dedicato a chi percorre distanze più brevi con piccole cilindrate. In tutti i casi, l’obiettivo è lo stesso: mantenere la sensibilità delle mani per una guida sicura anche nelle giornate più rigide.

Con la linea WarmPower, TUCANO URBANO conferma il proprio ruolo di riferimento nell’abbigliamento tecnico invernale per moto e scooter, puntando su una tecnologia che migliora non solo il comfort, ma anche la sicurezza. Perché affrontare il freddo non significa sopportarlo, ma gestirlo nel modo giusto, trasformando ogni tragitto in un’esperienza più piacevole, anche quando l’inverno decide di farsi sentire davvero.