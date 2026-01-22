Connect with us

Hi, what are you looking for?

Moda

TUCANO URBANO WarmPower: la linea riscaldante che trasforma l’inverno in alleato per chi viaggia in moto e scooter

Published

Gelo improvviso, vento pungente e temperature ballerine. L’inverno, per chi si muove ogni giorno in scooter o in moto, è una sfida che non ammette distrazioni. Anche se i tradizionali Giorni della Merla, il 29, 30 e 31 gennaio, quest’anno non si annunciano come i più freddi, la prudenza resta d’obbligo perché febbraio può ancora riservare colpi di coda artici. È proprio in questo scenario che entra in gioco la linea WarmPower di TUCANO URBANO, pensata per garantire comfort termico attivo e rendere ogni tragitto più sicuro e piacevole.

Da sempre specialista dell’abbigliamento invernale per due ruote, TUCANO URBANO ha sviluppato una gamma di capi riscaldanti che non si limitano a trattenere il calore corporeo, ma lo generano. Una differenza sostanziale rispetto ai tradizionali capi imbottiti, soprattutto quando si viaggia in posizione statica, esposti all’aria fredda che colpisce mani, collo, schiena e gambe.

Crediamo molto nei prodotti WarmPower – spiega Mirko Tambascia, project manager del gruppo Mandelli, proprietario del brand – perché rispetto ai normali capi invernali hanno una funzione attiva: forniscono calore al corpo e offrono il comfort termico ideale a non avvertire né caldo né freddo. È fondamentale per garantire quella sensazione di benessere necessaria a guidare in sicurezza”. Il concetto chiave è proprio l’equilibrio: una temperatura eccessiva su un punto del corpo, come le mani, sarebbe controproducente e creerebbe disagio rispetto al resto del fisico.

La filosofia WarmPower si traduce in una gamma completa di soluzioni riscaldanti alimentate tramite Power Bank, progettate per proteggere tutte le zone più esposte. Per la parte alta del corpo spicca il gilet sottogiacca TOPWARM, disponibile anche in versione Lady, pensato per scaldare torace e schiena senza appesantire. A questo si affiancano la pettorina BIBWARM e lo scaldacollo NECKWARM, ideali per bloccare le infiltrazioni d’aria fredda nella zona cervicale, spesso tra le più sensibili durante la guida invernale.

Scendendo verso la parte inferiore, TUCANO URBANO ha sviluppato soluzioni specifiche per la zona lombare e sacrale come la cintura CINTUKAWARM e il coprisella riscaldato COOLWARM, mentre i pantaloni PANTAWARM concentrano il calore su cosce e ginocchia, punti critici quando le temperature si abbassano e la circolazione tende a ridursi.

Il capitolo più delicato riguarda però le mani, la parte più esposta al vento e quindi al rischio di perdere sensibilità. Per questo la linea WarmPower include tre modelli di guanti termici TUCANO URBANO riscaldati a batteria al litio da 7,4 V e 2200 mAh, inclusa e ricaricabile, con una durata di circa quattro ore a temperatura controllata. Il SUPERWARM HYDROSCUD è pensato per motociclisti e maxi scooteristi che affrontano tragitti impegnativi, lo STARWARM HYDROSCUD per chi usa lo scooter in ambito urbano ed extraurbano, mentre il SOWARM è dedicato a chi percorre distanze più brevi con piccole cilindrate. In tutti i casi, l’obiettivo è lo stesso: mantenere la sensibilità delle mani per una guida sicura anche nelle giornate più rigide.

Con la linea WarmPower, TUCANO URBANO conferma il proprio ruolo di riferimento nell’abbigliamento tecnico invernale per moto e scooter, puntando su una tecnologia che migliora non solo il comfort, ma anche la sicurezza. Perché affrontare il freddo non significa sopportarlo, ma gestirlo nel modo giusto, trasformando ogni tragitto in un’esperienza più piacevole, anche quando l’inverno decide di farsi sentire davvero.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Spettacolo

GEOLIER: annuncia “PHANTOM” feat. 50 CENT

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Spettacolo

MasterChef Italia accende il 2026 all’insegna della sostenibilità: arrivano le Green Mystery Box

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Tecnologia

LG Gallery TV porta l’arte in salotto: debutto ufficiale al CES 2026

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Kid Yugi e ANNA insieme nel nuovo singolo “Push It”: anticipazione dell’album “Anche gli eroi muoiono”

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Moda

Where the Ocean Meets the City: la nuova capsule di North Sails e Voile Blanche unisce mare e metropoli

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Giochi

ACE COMBAT 7 supera i 7 milioni di copie vendute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolodute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolo

Società

Giuseppe Conte ospite di Paolo Del Debbio a “Dritto e Rovescio”: politica estera, sicurezza e carovita al centro del dibattito

Tecnologia

Nilox: ecco i prodotti per gli atleti di tutti i giorni

Spettacolo

Da domani la colonna sonora di “Stranger Things 5” in digitale, CD, vinile e musicassetta

Spettacolo

Lefar torna sulla scena urban napoletana con il nuovo singolo “NICO PAZ”

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Motori

MINI Countryman E: oltre 500 km di autonomia per la nuova era elettrica

Motori

Arriva in Italia la nuova gamma CUPRA Tribe Edition

Spettacolo

“DTF St. Louis”: la nuova serie HBO Original debutta in Italia il 2 marzo

Spettacolo

Luca Argentero è l’“Avvocato Ligas”: il nuovo legal drama Sky Original dal 6 marzo su Sky e NOW

Moda

TUCANO URBANO WarmPower: la linea riscaldante che trasforma l’inverno in alleato per chi viaggia in moto e scooter

Spettacolo

Cesare Cremonini inaugura il “Cremonini Live26” con la data zero a Gorizia

Motori

Opel GT: vent’anni dopo, la spider che ha fatto sognare torna protagonista

Società

Oltre Roma 2026: il Castello Boncompagni Viscogliosi accoglie il Lazio del vino e del beverage

Spettacolo

Prince: tornano “HITnRUN phase one” e “phase two” per il decimo anniversario, ora anche in vinile

Sport

Samsung presenta SOVIS Milano Cortina 2026: un linguaggio visivo che unisce arte e tecnologia

Tecnologia

Mijia Smart Audio Glasses: il nuovo passo di Xiaomi verso l’audio indossabile

Motori

Mazda CX-5 raggiunge i cinque milioni di unità vendute nel mondo

Giochi

Dawn of War IV: il ritorno degli Ork infiamma il campo di battaglia

Motori

Apre Rétromobile 2026: tutta la creatività di Citroën illustrata attraverso le sue concept car
Reale Mutua per gli Internazionali

Sport

Reale Mutua rinnova con FITP, Main Partner agli Internazionali BNL di Roma

Spettacolo

LACRIM: Svelata la tracklist di “CIPRIANI”, il nuovo album in uscita il 6 febbraio
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Yamaha WR125R: l’anima offroad incontra lo stile anni ’90 al MBE 2026

A Motor Bike Expo 2026, Yamaha presenta una novità che farà parlare gli appassionati di enduro e design retrò: una versione speciale da esposizione...

2 giorni ago

Moda

Walter Van Beirendonck ed Eastpak tornano protagonisti alla Paris Fashion Week 2026

Walter Van Beirendonck ed Eastpak tornano protagonisti alla Paris Fashion Week 2026 con una collaborazione che unisce avanguardia, design e cultura urbana. Il celebre...

3 giorni ago

Moda

Tinder x EGONLAB alla Paris Fashion Week: una capsule manifesto sull’amore come atto di resistenza

Durante la Paris Fashion Week Men’s Fall Winter 26/27, Tinder e il brand parigino EGONLAB hanno presentato un progetto che supera i confini della...

22 Gennaio 2026

Moda

SZA debutta alla Paris Fashion Week con Vans: artigianato e creatività nel segno di Rachel Goatley

Durante la sua prima apparizione ufficiale alla Paris Fashion Week, SZA, nuova direttrice artistica di Vans, ha conquistato l’attenzione del pubblico internazionale dalla prima...

22 Gennaio 2026