Tullio De Piscopo festeggia 80 anni e torna a Sanremo con LDA e Aka 7even

Published

Tullio De Piscopo compie 80 anni e celebra questa importante ricorrenza tornando sul palco del Festival di Sanremo. Venerdì 27 febbraio 2026, nella serata dei duetti, l’artista napoletano si esibirà insieme a LDA e Aka 7even, due giovani musicisti della nuova generazione partenopea, sulle note di “Andamento Lento”, il suo brano manifesto che ha segnato la storia della musica italiana.

L’anniversario del 24 febbraio coincide con una data simbolica: nel 1988, proprio in quel giorno, De Piscopo debuttava a Sanremo con lo stesso brano. Un ritorno che assume un valore fortemente evocativo, poiché il Festival 2026 prenderà il via esattamente nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Un cerchio che si chiude nel segno del ritmo e della passione per la musica.

“Sanremo è una città che ha fatto parte della mia vita fin da quando ero giovanissimo. Tornarci oggi, 38 anni dopo il debutto di Andamento Lento nel 1988, è un’emozione fortissima: incredibile pensare che questo brano non sia mai più stato suonato su quel palco. Farlo oggi, insieme a LDA e AKA 7EVEN, giovani napoletani come me, è qualcosa di speciale”, racconta Tullio De Piscopo, confermando il legame profondo tra la sua storia artistica e il Festival della canzone italiana.

Il 2026 sarà per l’artista un anno di grandi progetti. Oltre a Sanremo, De Piscopo annuncia il suo nuovo tour teatrale dal titolo “80 Tullio – The Last Tour… Nun ’o saccio!”, prodotto da CE Agency e JM Production Booking Agency. Un viaggio musicale, ironico e poetico, che rispecchia perfettamente la personalità di un artista che ha sempre rifiutato di essere imbrigliato da etichette. Un tour celebrativo che, come lascia intendere il titolo, potrebbe rappresentare il suo ultimo grande percorso sui palchi italiani… oppure no.

Fra le tappe già annunciate figurano Castelraimondo (27 marzo), Napoli (2 aprile), Roma (9 aprile), Bitritto (17 aprile), San Severo (18 aprile), Palermo (20 aprile), Catania (21 aprile), Milano (15 maggio) e Torino (16 ottobre).

In primavera verrà pubblicato anche il cofanetto celebrativo “80 Tullio”, firmato Cimbarecord, composto da quattro vinili che ripercorrono l’intera carriera di De Piscopo e arricchito da un inedito, il brano “Miranda”. Le prime 80 copie del cofanetto saranno in vinile oro, numerate e autografate, corredate da una stampa esclusiva; le restanti saranno disponibili in vinile nero.

Tullio De Piscopo, nato a Napoli nel 1946, è una delle figure più influenti della musica italiana e internazionale. Batterista, compositore e innovatore, ha segnato decenni di musica con la sua inconfondibile energia ritmica. Ha collaborato con artisti di fama mondiale come Astor Piazzolla, Quincy Jones, Billy Cobham, Mina, Fabrizio De André, Franco Battiato, Lucio Dalla, John Lewis e Chet Baker.

Fondamentale il suo sodalizio artistico con Pino Daniele, con il quale dà vita al progetto VAIMÒ, contribuendo a costruire un linguaggio sonoro che fonde blues, jazz, funk e tradizione napoletana. Brani come “Stop Bajon”, “E allora e Allora”, “Libero” e “’E Fatto ’e Sorde! E?” hanno anticipato tendenze musicali diventate centrali negli anni successivi.

Nel corso della sua carriera, De Piscopo ha ricevuto riconoscimenti prestigiosi, tra cui il Telegatto come Musicista dell’Anno, il Leone d’Oro alla Carriera e il titolo di Ambasciatore delle cento eccellenze italiane nel mondo, consegnato nel dicembre 2025 presso la Sala Koch del Senato della Repubblica.

A ottant’anni Tullio De Piscopo continua a rinnovarsi, mantenendo vivo quel linguaggio musicale unico che lo ha reso un protagonista assoluto della scena italiana. Con il ritorno a Sanremo, il nuovo tour teatrale e l’uscita del cofanetto celebrativo, l’artista napoletano dimostra ancora una volta che la sua musica non conosce età.

