Turtle Beach lancia il RIFFMASTER Wireless Guitar Controller per Nintendo Switch

Turtle Beach Corporation, rinomata azienda nell’ambito degli accessori per il gaming, ha annunciato il lancio del nuovo RIFFMASTER Wireless Guitar Controller, progettato appositamente per Nintendo Switch™ e Nintendo Switch 2. Questo controller per chitarra, già un best seller tra i giocatori, è ora disponibile con licenza ufficiale per chi desidera arricchire la propria esperienza di gioco partecipando al Fortnite Festival.

Disponibile su turtlebeach.com e presso rivenditori selezionati al prezzo consigliato di 149,99 €, il RIFFMASTER rappresenta una delle soluzioni più moderne per gli appassionati dei giochi rhythm-action. “Il nostro RIFFMASTER, best seller dell’azienda, unisce in modo straordinario gaming e musica, non vediamo l’ora che i giocatori di Nintendo Switch e Switch 2 possano godersi il Fortnite Festival in questo nuovo formato coinvolgente”, ha dichiarato Cris Keirn, CEO di Turtle Beach Corporation.

Il design innovativo del RIFFMASTER Wireless Guitar Controller consente di suonare con entrambe le mani, rendendolo adatto sia per i destrimani che per i mancini. Inoltre, la connessione wireless a bassa latenza permette di giocare fino a una distanza di circa 9 metri. La batteria ricaricabile garantisce oltre 35 ore di utilizzo per sessioni di gioco prolungate. Il controller è dotato di un design pieghevole per facilitarne il trasporto e il riponimento, e include una tracolla per un maggiore comfort durante l’utilizzo.