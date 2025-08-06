Connect with us

Turtle Beach lancia nuove periferiche gaming: la tastiera Vulcan II TKL e il mouse Burst II Pro

Turtle Beach Corporation, azienda leader nel settore degli accessori per il gaming, ha annunciato l’espansione del suo catalogo con il lancio di due nuove periferiche per PC gaming: la Tastiera Meccanica Gaming Vulcan II TKL e il Mouse Burst II Pro Esports Gaming. Questi nuovi prodotti sono progettati per migliorare l’esperienza di gioco dei giocatori competitivi.

La Vulcan II TKL è una tastiera meccanica caratterizzata da un design compatto senza tastierino numerico, ideale per gli eSport e per i giochi FPS e MOBA grazie alla sua capacità di massimizzare lo spazio sulla scrivania. Tra le sue caratteristiche principali spiccano gli interruttori meccanici sostituibili, ReactTap SOCD, l’illuminazione RGB personalizzabile per singolo tasto, e altre funzionalità avanzate progettate per garantire un’esperienza di gioco fluida e precisa. La struttura robusta è ulteriormente rafforzata da una piastra superiore in alluminio spazzolato e da una schiuma fonoassorbente che permette un controllo silenzioso. La tastiera è disponibile per il preordine con un prezzo consigliato di 99,99 €.

Dall’altra parte, il Burst II Pro si propone come il mouse wireless definitivo per i giocatori professionisti. Connettività wireless 8K, una latenza ultra bassa di 0,125 ms e un sensore Owl-Eye™ da 30K DPI evidenziano l’agilità e la precisione di questo dispositivo. Il design leggero, simmetrico e pensato per mani di medie dimensioni, insieme a pattini ad alte prestazioni, fa del Burst II Pro un must per i giocatori che cercano velocità e resistenza. Il mouse offre fino a 150 ore di autonomia della batteria e una precisione di tracciamento del 99,8%, garantendo prestazioni senza compromessi su qualsiasi superficie. Disponibile per il preordine al prezzo consigliato di 129,99 €.

In occasione del lancio, Cris Keirn, CEO di Turtle Beach Corporation, ha dichiarato: “Siamo lieti di ampliare la pluripremiata linea di periferiche per PC di Turtle Beach con una nuova aggiunta TKL alla nostra gamma di tastiere Vulcan II, molto apprezzata dai fan, insieme a un altro mouse Burst II incredibilmente leggero”.

Entrambe le periferiche saranno lanciate ufficialmente il 13 ottobre 2025, offrendo agli appassionati di gaming nuove opportunità per migliorare le proprie prestazioni grazie alle innovazioni tecnologiche di Turtle Beach.

Turtle Beach lancia nuove periferiche gaming: la tastiera Vulcan II TKL e il mouse Burst II Pro

