Tutto Bene Hillclimb: terza edizione tra auto d'eccezione e stile sulle curve del Mottarone

C'è chi misura il valore di un'automobile in secondi sullo scatto da 0 a 100 e chi, invece, lo misura in emozioni. È a questa seconda categoria che si rivolge Tutto Bene Hillclimb, l'evento che il 9 settembre alza il sipario sulla sua terza edizione lungo le spettacolari curve del Mottarone. Una manifestazione privata su accredito, unica nel suo genere, capace di unire cultura automobilistica, lifestyle internazionale e valorizzazione del territorio.

Protagoniste saranno 85 vetture selezionate, tra modelli attuali, classiche e restomod, chiamate a percorrere i 9 chilometri della strada privata Borromea, dalle pendici fino alla vetta, in uno scenario naturale di grande suggestione affacciato sul Lago Maggiore. Nessun cronometro né competizione di velocità: l'essenza dell'iniziativa è racchiusa nel claim "slow down to go fast", che invita a riscoprire il piacere della guida nella sua forma più autentica, da vivere nel paesaggio e condividere tra appassionati.

Tutto Bene Hillclimb nasce dall'incontro tra due mondi apparentemente lontani. Da una parte i grandi concorsi d'eleganza dedicati alle auto d'epoca, dove design e autenticità vengono messi in risalto prevalentemente in una dimensione statica. Dall'altra il motorsport, in cui la ricerca della prestazione tende naturalmente a occupare la scena. Nel mezzo prende forma una terza via: mettere in movimento vetture speciali senza estremizzarne la performance, per tornare ad apprezzare tutto ciò che rende unica l'esperienza al volante. Perché il valore di un'automobile non si misura soltanto nei numeri dell'accelerazione o della velocità, ma anche nella qualità e nell'intensità delle sensazioni che riesce a trasmettere: a raccontarne fino in fondo il carattere sono il design e la tecnica, il sound del motore e la risposta meccanica, elementi che coinvolgono chi guida e affascinano il pubblico al passaggio.

Proprio la condivisione è una delle peculiarità della manifestazione, come dimostra una community internazionale che riunisce autorevoli driver, tra collezionisti, appassionati, influencer, protagonisti dell'industria automotive e case automobilistiche, insieme a oltre 1.000 spettatori richiamati sul Mottarone dallo spettacolo di vetture d'eccezione libere di esprimersi lungo la strada privata Borromea, in una giornata curata in ogni dettaglio e vissuta in uno degli scenari più suggestivi del territorio italiano.

Una formula fuori dagli schemi che ha ottenuto il riconoscimento ufficiale dell'ACI come "Dimostrazione Atipica Sperimentale", definizione che sottolinea la natura innovativa di un progetto difficilmente riconducibile alle categorie tradizionali delle manifestazioni automobilistiche. La collaborazione con ACI e ACI VCO - Automobile Club Verbano Cusio Ossola rafforza inoltre il legame con una cultura che in Italia rappresenta molto più di una forma di mobilità: l'automobile è un patrimonio di design, industria, artigianalità e costume che, in oltre un secolo, ha contribuito a definire l'identità del Paese. Preservarlo significa custodirne la memoria, ma soprattutto continuare a farlo vivere, creando un dialogo tra epoche e generazioni diverse.

L'evento è concepito da BorromeodeSilva e dall'agenzia creativa e media Race Service di Los Angeles, e si svolge sulla strada privata Borromea messa a disposizione da Kaleon - Terre Borromeo, mentre Motoring Attitude ne cura gli aspetti logistici e operativi. In questo racconto anche la scelta del Mottarone assume un significato preciso: il territorio non è una semplice cornice, ma diventa parte integrante di un continuo dialogo tra automobile, paesaggio e identità.

Tutto Bene Hillclimb assume così i contorni di un fenomeno culturale contemporaneo, capace di trasformare una passione in un'occasione di scoperta e condivisione, senza mai perdere di vista ciò che ne costituisce l'essenza: il piacere autentico di guidare e quella gioia di vivere che nasce dall'incontro tra automobili speciali, luoghi straordinari e persone unite dallo stesso entusiasmo. È forse proprio questa la sintesi più autentica di Tutto Bene: fare dell'automobile un linguaggio universale attraverso cui esprimere passione, bellezza, emozioni e il meglio del lifestyle internazionale.