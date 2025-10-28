Connect with us

TVS Motor entra nel segmento delle Adventure Rally Tourer con la nuova RTX 300

Published

TVS Motor Company, leader globale nella produzione di veicoli a due e tre ruote, entra ufficialmente nel segmento delle moto Adventure Tourer con il lancio della nuova TVS RTX 300, un modello destinato a ridefinire gli standard del motociclismo adventure grazie a un equilibrio perfetto tra prestazioni sportive e spirito d’esplorazione.

Con decenni di esperienza nel mondo delle competizioni e una eredità tecnica e sportiva riconosciuta a livello internazionale, TVS mette in campo tutta la propria competenza ingegneristica per creare una moto capace di coniugare DNA racing e vocazione touring. La RTX 300 nasce sulla nuova piattaforma motore TVS RT-XD4, progettata e sviluppata internamente dal brand, e rappresenta la sintesi di due mondi: la precisione e la potenza delle moto da corsa, unite al comfort e alla versatilità richiesti dai lunghi viaggi su strada e in fuoristrada.

Cuore pulsante della TVS RTX 300 è un motore monocilindrico da 299,1 cc, raffreddato a liquido, 4 tempi DOHC, capace di erogare 36 CV a 9.000 giri/min e una coppia massima di 28,5 Nm a 7.000 giri/min. Il propulsore, abbinato a un cambio manuale a 6 marce con frizione assistita e antisaltellamento, offre un’esperienza di guida dinamica e fluida in ogni condizione. Il telaio a traliccio in acciaio e il design moderno a corpo unico ne sottolineano il carattere deciso e sportivo.

La TVS RTX 300 si distingue anche per un pacchetto tecnologico d’avanguardia. Sono disponibili quattro modalità di guida – Urban, Rain, Tour e Rally – che consentono al pilota di adattare la moto a qualsiasi terreno e situazione. A completare l’equipaggiamento ci sono Quickshifter bidirezionale, display TFT da 5” con connettività Bluetooth, cruise control, controllo di trazione lineare, TPMS (sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici), e un sistema Bluetooth a 5 funzioni con mirroring della mappa.

L’attenzione al comfort e alla sicurezza è evidente in ogni dettaglio: leve regolabili, attacchi rapidi per borse laterali e top-case, faro anteriore Class-D con DRL a LED e una ciclistica progettata per garantire stabilità, controllo e piacere di guida sia su asfalto che su sterrato.

Con la RTX 300, TVS Motor Company stabilisce un nuovo riferimento per le Adventure Rally Tourer di media cilindrata, offrendo una moto capace di affrontare qualsiasi tipo di viaggio: dalle autostrade alle curve di montagna, fino ai percorsi off-road più impegnativi. È la compagna ideale per chi cerca adrenalina, libertà e affidabilità in un’unica soluzione.

