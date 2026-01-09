Tyla conquista il mondo con “Chanel”: la nuova icona globale della Gen Z

La superstar sudafricana Tyla, vincitrice di un GRAMMY® e ormai figura di riferimento per la Generazione Z, continua la sua ascesa inarrestabile sulla scena musicale internazionale con il nuovo singolo “Chanel”, attualmente in rotazione radiofonica. Dopo il successo planetario di “Water”, l’artista conferma il suo status di icona pop globale, capace di unire sonorità Amapiano e sensibilità contemporanee.

Il brano è già un successo clamoroso in tutto il mondo: 187 milioni di stream globali, 64 milioni di visualizzazioni su YouTube e posizioni altissime nelle classifiche internazionali — #11 della Top 50 Globale di Spotify, #10 nella classifica globale di Shazam e #28 in quella di Apple Music. Sui social, il fenomeno “Chanel” ha superato ogni aspettativa, con oltre 30 milioni di creazioni su TikTok e 35 miliardi di visualizzazioni, un dato che testimonia la forza culturale e mediatica del brano.

Con “Chanel”, Tyla celebra la femminilità in tutte le sue forme, omaggiando la forza e la centralità delle donne attraverso un linguaggio musicale che unisce empowerment e ritmo. L’artista sudafricana consolida così la propria identità, interpretando la musica pop come spazio di libertà e rappresentazione. Il brano porta ancora una volta la firma dei produttori Ian Kirkpatrick e P2J, che sposano le radici dell’Amapiano con una produzione sofisticata e internazionale.

L’uscita di “Chanel” arriva dopo il mixtape WWP, progetto da cui sono nati brani di successo come “Dynamite” con Wizkid, che ha superato i 10 milioni di visualizzazioni, e “Is It”, accompagnato da un videoclip con oltre 20 milioni di views. Tyla ha inoltre collaborato con artisti di fama mondiale come Cardi B nel brano “Nice Guy” e con la cantautrice ghanese Moliy in “Body Go”, confermando la sua capacità di muoversi tra sonorità diverse e generi musicali.

Il suo talento è stato riconosciuto anche sui palcoscenici più prestigiosi. Tyla è stata tra i protagonisti del Global Citizen Festival di New York insieme a star come The Weeknd e Shakira. È stata inoltre nominata tra le Women of the Year da Glamour Magazine e ha conquistato per il secondo anno consecutivo il premio “Best Afrobeats” agli MTV VMAs grazie al singolo “Push 2 Start”.

La sua ascesa artistica è rappresentativa di una nuova era della musica africana, in cui il confine tra pop, R&B e ritmi locali si dissolve. Tyla porta l’energia dell’Amapiano nel mainstream globale, creando un linguaggio sonoro che parla a una generazione connessa, cosmopolita e in cerca di autenticità.

Originaria di Johannesburg, Tyla ha cominciato a scrivere canzoni a soli 12 anni. Da allora, ha costruito un percorso artistico fondato sulla dedizione e sulla ricerca di una voce personale. I suoi primi successi, “Getting Late” feat. Kooldrink e “To Last”, hanno segnato l’inizio di una carriera in rapido decollo. Ma è stato con “Water” che la giovane artista ha scritto una pagina importante nella storia della musica: il brano, diventato virale con la “Water Challenge” su TikTok, ha generato 10 milioni di contenuti e oltre 20 miliardi di visualizzazioni, conquistandole nel 2024 il suo primo GRAMMY Award come “Best African Music Performance”.

Il trionfo di “Water” ha anche fatto entrare Tyla nella storia di Billboard come prima solista donna di origini africane a raggiungere la vetta della classifica Hot 100. Un risultato che testimonia la portata del suo impatto e la sua capacità di rappresentare una nuova generazione di artiste globali.

Con “Chanel”, Tyla dimostra ancora una volta di essere una delle protagoniste assolute del pop contemporaneo. L’equilibrio tra radici africane e respiro internazionale le permette di plasmare un immaginario unico, dove ritmo, femminilità e innovazione convivono in perfetta armonia.

Il futuro di Tyla si preannuncia luminoso, e “Chanel” non è solo un nuovo singolo: è la conferma del suo ruolo come icona della musica mondiale capace di trasformare ogni canzone in un fenomeno globale.