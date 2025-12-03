Umberto Tozzi saluta il pubblico con “L’Ultima Notte Rosa – La Grande Festa” su Canale 5

Giovedì 4 dicembre 2025, in prima serata su Canale 5, andrà in onda “L’Ultima Notte Rosa – La Grande Festa”, il concerto-evento con cui Umberto Tozzi saluta definitivamente la scena live. Dall’Arena di Verona, uno dei luoghi simbolo della musica italiana, l’artista torinese offrirà al suo pubblico uno spettacolo che ripercorre una carriera lunga oltre cinquant’anni e costellata di successi che hanno fatto la storia della canzone italiana.

A condurre la serata sarà Federica Panicucci, pronta a guidare i telespettatori in un viaggio tra musica, ricordi ed emozioni. “L’Ultima Notte Rosa – La Grande Festa” sarà anche un’occasione per rivivere, insieme a Tozzi e al pubblico dell’anfiteatro veronese, i momenti più significativi della sua avventura artistica, resa immortale da brani entrati nel cuore di generazioni di italiani.

Sul palco si alterneranno grandi nomi della musica contemporanea, chiamati a celebrare l’amicizia e la lunga collaborazione con l’artista: Marco Masini, Raf, The Kolors e Hauser saranno tra gli ospiti protagonisti della serata, accompagnati da numerose sorprese e momenti speciali.

L’evento non sarà soltanto una grande festa dedicata alla musica, ma anche un importante momento di solidarietà. Il concerto, infatti, si inserisce nelle celebrazioni per i 60 anni di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Durante la serata, il pubblico sarà invitato a sostenere la ricerca contro i tumori pediatrici tramite donazioni al numero solidale 45521. Ogni anno, in Italia, circa 1.400 bambini e 700 adolescenti si ammalano di tumori che mettono a rischio la loro vita e il loro futuro. Grazie ai progressi della scienza, oggi la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi supera l’82%, ma c’è ancora molta strada da fare. Per questo motivo, nel solo 2025, la Fondazione AIRC ha destinato quasi 8 milioni di euro a 63 progetti di ricerca e 10 borse di studio dedicate all’ambito pediatrico.

Prodotto da Friends Tv con la regia di Luigi Antonini, “L’Ultima Notte Rosa – La Grande Festa” sarà un omaggio alla carriera di un artista che con la sua voce e le sue melodie ha conquistato platee internazionali. Un appuntamento che promette di unire musica, emozione e impegno civile, offrendo al pubblico di Canale 5 una serata unica, tra spettacolo e solidarietà.

Con questo evento, Umberto Tozzi chiude un capitolo fondamentale della musica italiana, regalando ai suoi fan un’ultima notte di pura magia sotto le stelle dell’Arena di Verona.