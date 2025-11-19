Connect with us

Giochi

Un Natale ad alta velocità con Carrera: giochi e avventure per tutta la famiglia

Published

Quando si parla di regali di Natale che uniscono divertimento, innovazione e adrenalina, Carrera continua a essere un punto di riferimento per grandi e piccoli. Quest’anno, il mondo delle corse in miniatura si rinnova con una linea di piste, radiocomandi e puzzle 3D capaci di far sognare bambini e adulti, portando tra le mura di casa l’emozione di una vera gara su pista.

Milano, novembre 2025 – La magia delle feste incontra la velocità con una serie di proposte pensate per ogni età e livello di esperienza. Carrera, marchio storico legato alla passione per le corse, conferma la sua leadership nel settore offrendo una selezione di giochi che trasformano ogni momento in un’avventura indimenticabile. Precisione, sicurezza e immaginazione sono gli ingredienti che rendono ogni set un’esperienza coinvolgente e familiare.

Per i più piccoli, i set Carrera FIRST rappresentano la porta d’ingresso nel mondo delle corse. Pensati per bambini dai tre anni in su, combinano sicurezza, semplicità e divertimento, stimolando la coordinazione e la creatività. Tra le novità di questa stagione spiccano Carrera FIRST – It’s Spidey Time, una pista lunga ben 2,4 metri dove Spidey e Spin sfrecciano tra curve e rettilinei, e Bluey and Bingo Race, un circuito ricco di sorprese in cui le due sorelline affrontano un entusiasmante giro della morte, rendendo ogni gara davvero spettacolare.

Per chi desidera un livello di sfida superiore, Carrera propone set ispirati ai film Disney Pixar e al mondo della Formula 1. Con Disney Pixar Cars – Friends Race e Speed Arena, bambini e famiglie possono rivivere le imprese di Saetta McQueen e Cruz Ramirez su piste portatili e pronte all’uso. Gli appassionati di corse reali potranno invece sfidarsi con Carrera GO!!! F1 Super Formula o Champion’s Racing, dove Ferrari e Red Bull si contendono la vittoria in duelli mozzafiato. Grazie ai comandi di precisione e alle curve spettacolari, ogni competizione diventa un’esperienza intensa e appassionante.

Carrera dedica attenzione anche agli amanti di altre forme di avventura. Con il radiocomando Boat – Going Merry, ispirato al celebre manga e anime One Piece, i piccoli navigatori possono solcare i sette mari insieme a Rufy a bordo dell’iconica nave della ciurma del cappello di paglia. L’esperienza si arricchisce con il puzzle 3D Going Merry, una replica dettagliata della storica imbarcazione che, una volta assemblata, diventa un autentico oggetto da collezione e un simbolo di amicizia e coraggio.

In ogni proposta, Carrera riesce a fondere tradizione e innovazione, mantenendo intatto lo spirito ludico che da sempre accompagna il marchio. Ogni prodotto diventa un’occasione di condivisione, che sia una gara tra amici, un momento in famiglia o un gioco da vivere in solitaria.

 

