JAECOO ha annunciato una straordinaria collaborazione con Universal Pictures per il nuovo capitolo della serie cinematografica di successo Jurassic World, intitolato “Jurassic World-La Rinascita”. Questo sodalizio tra il marchio automobilistico JAECOO e il mondo cinematografico di Jurassic World promette di trasportare gli spettatori in una missione ricca di avventure nei luoghi più pericolosi del pianeta, all’inseguimento dei giganteschi dinosauri del Giurassico.

Una delle caratteristiche tecniche di JAECOO in evidenza nel film è il sistema intelligente di trazione integrale ARDIS, con la sua capacità di guado fino a 600 mm e sette modalità di guida. Questa tecnologia diventa un elemento fondamentale del film, permettendo ai protagonisti di affrontare i terreni complessi di un’isola proibita. La tecnologia SHS Super Hybrid di JAECOO, inoltre, offre una straordinaria combinazione di autonomia, prestazioni sportive e bassi consumi, integrandosi perfettamente nelle spettacolari avventure del film.

In Jurassic World-La Rinascita, la trama si sviluppa attorno alla missione di raccogliere il DNA dei dinosauri su un’isola per salvare l’umanità, guidati da un cast stellare che include Scarlett Johansson, Jonathan Bailey e Mahershala Ali. Diretto dal celebre Gareth Edwards, il film promette di intrecciare suspense e azione mozzafiato, alimentando l’essenza stessa dell’esplorazione, proprio come auspicato dal marchio JAECOO.

Questo straordinario sodalizio tra il mondo del cinema e quello dell’automobile va oltre, offrendo al pubblico un’esperienza completamente immersiva. JAECOO si impegna a creare showroom in cui i dinosauri di Jurassic World diventeranno co-protagonisti in un ambiente immersivo, esaltando ulteriormente il fascino dei loro veicoli. La collaborazione non solo celebra lo spirito di avventura e di esplorazione, ma si propone di innovare le esperienze sensoriali dei consumatori, fondendo tecnologia avanzata e meraviglie della vita preistorica.

Il futuro per JAECOO appare luminoso con questa partnership, stabilendo nuovi standard per i SUV fuoristrada urbani e promuovendo uno sviluppo sostenibile unendo capacità off-road e soluzioni energetiche innovative. Con oltre un decennio di esperienza in joint venture, il marchio si posiziona come pioniere nell’abbracciare una filosofia che va “dal classico, oltre il classico”.