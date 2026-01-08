Valentino Garavani e Vans: il secondo capitolo della collaborazione esclusiva

Dopo il grande successo della prima collaborazione del settembre 2025, Maison Valentino e Vans tornano a unirsi per un nuovo capitolo che promette di fondere ancora una volta l’eleganza della couture italiana con l’energia street del mondo skate. La collezione Valentino Garavani e Vans Cruise 2026, firmata dal direttore creativo Alessandro Michele, propone sei modelli di sneakers unisex che reinterpretano la leggendaria silhouette Slip-On con i codici estetici distintivi della Maison.

Presentata per la prima volta nel 1977, la Vans Classic Slip-On è una delle sneaker più riconoscibili di sempre. Nata con l’intento di unire semplicità, comfort e libertà d’espressione, è diventata negli anni un’icona senza tempo, capace di attraversare generazioni e tendenze rappresentando lo spirito ribelle e creativo che da sempre contraddistingue il marchio californiano.

L’incontro tra le due realtà si concretizza in una collezione in cui l’artigianalità e la raffinatezza di Valentino si mescolano con l’attitudine libera e giocosa di Vans. Le Slip-On di questa edizione presentano sei varianti unisex caratterizzate da motivi esclusivi e solette co-brandizzate. Tra le versioni più rappresentative spiccano i pattern VLogo Checkerboard nei colori nero/rosso e nero/rosa, ma anche le nuove proposte con grandi pois, il disegno Tropical Leaves e l’iconico motivo Le Chat de la Maison, già protagonista della precedente edizione. La grande novità di questa collaborazione è il modello decorato con il motivo Cherryfic, un omaggio alla creatività e all’ironia che caratterizzano la visione di Michele.

Ogni paio è racchiuso in un packaging speciale che reinterpreta il motivo a scacchiera Vans arricchendolo con il VLogo Signature di Valentino, creando un connubio perfetto tra classicità e innovazione.

Le sneakers Valentino Garavani e Vans Cruise 2026 saranno disponibili a partire dal 15 gennaio su valentino.com, nelle boutique Valentino di tutto il mondo, oltre che sul sito ufficiale Vans e nel flagship store Vans di Parigi.

“Questa collaborazione rappresenta un dialogo autentico tra due linguaggi estetici differenti, ma mossi da una stessa idea di libertà creativa,” si legge nella presentazione della Maison.

Fondata nel 1960 a Roma da Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, la Maison è oggi sinonimo di eccellenza artigianale e di una bellezza emotiva che ha reso Valentino una tra le case di moda più iconiche al mondo. Sotto la guida dell’amministratore delegato Riccardo Bellini e la direzione creativa di Alessandro Michele, continua a esplorare nuovi territori unendo tradizione e contemporaneità.

Vans, brand simbolo della cultura skate e parte del gruppo VF Corporation, incarna dal 1966 lo spirito di libertà e anticonformismo con l’invito a vivere “Off The Wall”. Le sue collezioni, distribuite in oltre 100 Paesi, hanno da sempre ispirato intere generazioni attraverso sport, arte, musica e moda.

La collaborazione tra Valentino e Vans è la dimostrazione che l’alta moda e lo streetwear possono dialogare e incontrarsi, generando qualcosa di autentico e senza tempo: una sneaker che racconta due mondi diversi, uniti dalla stessa voglia di esprimere unicità e creatività.