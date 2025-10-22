Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, ora disponibile su PC e console

“Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2” è adesso disponibile per PC e console. Scenario: una Seattle moderna e soprannaturale, sull’orlo della guerra.

Il gioco, sviluppato da The Chinese Room e pubblicato da Paradox Interactive e White Wolf, è acquistabile in varie edizioni: base, Deluxe e Premium, con prezzi che vanno da 59,99 € a 89,99 €. È disponibile su piattaforme digitali come Steam, GOG, Epic Games Store, Xbox Series X|S e PlayStation 5.

I giocatori hanno l’opportunità unica di esplorare le dinamiche politiche della Camarilla Court in un’avventura neo-noir, cercando di reclamare i poteri vampirici di Phyre. Guidato dalla voce enigmatica del detective Malkavian, Fabien, la cui percezione della realtà è tanto frammentata quanto rivelatrice, Phyre si muove in un ambiente ostile ricco di complotti e intrighi.

La narrazione del gioco permette di scegliere tra sei clan distinti, ognuno con caratteristiche uniche, mentre ci si destreggia tra diverse fazioni. Phyre deve navigare tra i complessi rapporti con i leader della Camarilla Court di Seattle, mentre fuori dalla loro influenza, gli Anarchici e i senza legami lottano per mantenere la loro indipendenza.

Il gioco offre quattro modalità di difficoltà, da Casual a Difficile, adattando la sfida dei combattimenti in base alle preferenze dei giocatori. Marco Behrmann, Vice President di White Wolf, ha dichiarato: “Il lancio di Bloodlines 2 è un momento storico, portando avanti lo spirito dei titoli precedenti ma con un tocco nuovo e intrigante formato dal team di The Chinese Room.”

Bloodlines 2 è arricchito da una colonna sonora evocativa composta da Craig Stuart Garfinkle, Eímear Noone e Rik Schaffer, che accentua l’atmosfera del gioco. Le edizioni fisiche sono disponibili tramite PLAION, con versioni speciali, tra cui la Premium Edition, dotate di contenuti esclusivi come l’Expansion Pass e gadget da collezione.

Preparati a scoprire una Seattle segreta e tenebrosa, dove le tue scelte influenzeranno il destino della città e dei suoi abitanti. Alex Skidmore, Project Creative Director di The Chinese Room, sottolinea: “Seattle è sull’orlo di una guerra soprannaturale aperta. Phyre e Fabien incarnano questa tensione mentre svelano i misteri più oscuri della città.”