Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 si espande con nuovi clan e storie avvincenti

Paradox Interactive e White Wolf, insieme allo sviluppatore The Chinese Room, hanno annunciato entusiasmanti novità per i fan di Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, in uscita a settembre 2025. In un comunicato dettagliato, le aziende hanno svelato l’inclusione dei clan Lasombra e Toreador nel gioco base, nonché l’uscita di due nuovi Story Pack che arricchiranno l’esperienza di gioco.

Questa espansione include contenuti esclusivi per le edizioni fisiche e digitali. I giocatori potranno infatti scegliere tra diverse versioni del gioco, sia digitali sia fisiche, ognuna con contenuti unici. Le edizioni digitali comprendono la Deluxe Edition e la Premium Edition, con l’Expansion Pass che offrirà nuovi Story Pack come “Loose Cannon” e “The Flower & the Flame”, disponibili nel 2026.

I fan dei clan classici saranno lieti di sapere che ora potranno anche scegliere tra i Lasombra e i Toreador. “Ringraziamo la nostra community per i feedback sinceri su Bloodlines 2 e la Premium Edition”, ha dichiarato Marco Behrmann, Executive Vice President di White Wolf ed Executive Producer di Bloodlines 2. “Da questi feedback è emerso chiaramente che Lasombra e Toreador devono essere inclusi nel gioco base, ed è proprio quello che stiamo facendo”.

I due nuovi Story Pack promettono di ampliare ulteriormente l’universo di Bloodlines 2. “Loose Cannon” seguirà le vicende dello sceriffo Brujah Benny Muldoon, mentre “The Flower & the Flame” racconterà il viaggio della Primogen Toreador Ysabella Moore. Entrambi gli Story Pack offriranno nuove prospettive sulla politica e le lotte di potere nella Seattle del World of Darkness.

Le edizioni fisiche limitate, create in collaborazione con PLAION, arriveranno con accessori esclusivi come carte personaggio, un diario e una custodia Steelbook. La Day One Edition offre il gioco base e un bonus di preordine. La Premium Edition include l’Expansion Pass e altre sorprese, rendendo queste edizioni un’opzione interessante per i collezionisti.

Nel gioco, i giocatori vivranno intense esperienze attraverso gli occhi di Phyre, un anziano vampiro, mentre navigano le insidiose dinamiche della Corte della Camarilla. Incontreranno personaggi chiave come Benny e Ysabella, scoprendo nuovi dettagli sulle loro motivazioni e sulle trame nascoste della città.

Con queste aggiunte, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 si preannuncia come un titolo imperdibile per gli appassionati del genere, garantendo ore di immersione in un mondo ricco di complotti e oscurità.