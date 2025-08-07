Vans e Engineered Garments reinterpretano le Slip-On con un design senza tempo

Vans continua a rafforzare il legame tra autenticità culturale e design innovativo attraverso la collaborazione con Engineered Garments, marchio newyorkese guidato da Daiki Suzuki. La nuova capsule collection OTW by Vans x Engineered Garments reimmagina le iconiche Slip-On 98, celebrando il passato e l’evoluzione stilistica legata all’esperienza personale.

L’incontro tra i due brand nasce da una visione comune: da un lato, l’impegno di Vans verso un design funzionale e intramontabile, dall’altro la filosofia di Engineered Garments, che da sempre valorizza l’asimmetria, l’artigianalità e l’idea di un capo che acquista significato con l’uso quotidiano.

Suzuki racconta che l’ispirazione è arrivata da una pubblicità d’archivio di Vans, dove uno skater indossava due paia di Authentic di colori diversi, frutto di uno scambio con un amico. Da quell’immagine iconica nasce la scelta del color blocking, rivisitato con il tocco distintivo di Engineered Garments e applicato alle Slip-On, modello simbolo dello skate e dello stile casual.

Le nuove OTW by Vans x Engineered Garments Slip-On 98 sono disponibili in due varianti cromatiche che mettono in dialogo tonalità contrastanti: rosso e blu navy da un lato, nero e blu dall’altro. Ogni scarpa del paio presenta una sfumatura diversa, rafforzando l’idea di unicità e sperimentazione stilistica.

La capsule è disponibile dal 28 agosto 2025 sul sito ufficiale vans al prezzo di €85,00, confermandosi come una delle collaborazioni più attese nel panorama streetwear internazionale.

Con questo lancio, Vans e Engineered Garments non solo celebrano la loro storia comune, ma dimostrano ancora una volta come il design possa raccontare una cultura autentica e restare fedele alle proprie radici, pur aprendo nuove strade creative.