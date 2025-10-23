Connect with us

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Vans annuncia con entusiasmo la sua prima collaborazione con Travis Barker, un leggendario batterista e icona del punk rock. Questa partnership segna la nascita di una collezione esclusiva di Old Skool che celebra l’autenticità e la resilienza, valori condivisi da entrambi i protagonisti.

Travis Barker, rinomato batterista nato in California e membro storico dei Blink-182, ha sempre incarnato il vero spirito del punk. Con influenze che spaziano dal punk all’hip-hop fino alla musica pop, Barker ha fuso queste essenze in uno stile unico, strettamente legato alla cultura della California del sud. “Da quando ero giovane, Vans è stata la mia scarpa preferita ed è tuttora un elemento fisso del mio abbigliamento”, afferma Barker, sottolineando il suo legame di lunga data con il marchio.

La collezione Vans x Travis Barker, immortalata dal fotografo di fama internazionale Atiba Jefferson, include una selezione di immagini che vedono la partecipazione di Ben Kadow, uno degli skateboarder più audaci di New York. La campagna è arricchita dalla traccia audio “Dues Paid”, composta e prodotta da Barker, che fa da colonna sonora a questa avventura creativa.

Ogni modello di Old Skool Vans x Travis Barker è personalizzato con l’emblema “Dues Paid” sulla tomaia, riflettendo la determinazione di Barker e l’eredità di perseveranza che si è costruito negli anni. Queste sneakers presentano un particolare disegno a filo spinato sul foxing, tomaia in tela, lacci in cotone e il logo Travis Barker sul tallone e sulla linguetta.

La collezione sarà disponibile a partire da giovedì 23 ottobre sul sito ufficiale Vans e presso il negozio Vans di The Grove a Los Angeles, con una tiratura limitata di cinquanta paia. È previsto un successivo lancio di calzature nel 2026, segno di un legame destinato a durare.

.

