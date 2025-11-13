Vans lancia le nuove Old Skool 36 Pearlized: eleganza ribelle tra perle e cristalli

Vans annuncia il debutto di un nuovo modello che unisce artigianalità, tradizione e design contemporaneo: le Old Skool 36 Pearlized, disponibili nei colori Marshmallow e Fuchsia. Il marchio californiano, da sempre simbolo di libertà ed espressione creativa, presenta una versione esclusiva della sua iconica silhouette arricchita da dettagli preziosi che reinterpretano l’estetica skate in chiave sofisticata.

La Old Skool 36 Pearlized si distingue per le decorazioni in perle e cristalli applicate su una tomaia dall’effetto vissuto, ispirata a una scarpa amata, consumata, riparata e personalizzata durante i suoi viaggi nel tempo. Un approccio che racconta la filosofia “Off The Wall”: l’unione tra autenticità, individualità e spirito artigianale.

Il modello trae ispirazione dalla Style 36, la seconda scarpa da skate mai creata da Vans, lanciata nel 1977 e destinata a diventare una delle icone più riconosciute del brand. Fu la prima calzatura Vans a introdurre la celebre Sidestripe™, la linea laterale oggi simbolo distintivo del marchio. Negli anni ’90 la Style 36 cambiò nome, diventando ufficialmente Old Skool™, e nel tempo si affermò come un “Classic” della casa californiana.

La nuova release presenta un bordo laterale della suola più lucido e cuciture dettagliate, esaltando il contrasto tra la tradizione della scarpa da skate e l’eleganza contemporanea dei materiali. Il lancio arriva dopo il successo delle OTW by Vans x Satoshi Nakamoto Pearlized Old Skool, un’edizione limitata andata rapidamente sold out, segnando la continuità della linea Pearlized e il suo legame con il segmento Vans Premium.

Le Old Skool 36 Pearlized rappresentano al meglio la filosofia di questa collezione, che mette al centro comfort moderno, qualità dei materiali e una reinterpretazione della forma e della vestibilità dei modelli iconici del marchio. Si tratta di una proposta che celebra l’evoluzione dello stile Vans, mantenendo fede ai suoi codici estetici e culturali ma arricchendoli con dettagli raffinati e un approccio più contemporaneo.

Vans, brand parte di VF Corporation, continua così a consolidare il proprio ruolo di leader nel mondo dello skateboarding e dell’action sport, mantenendo viva la sua missione originaria: ispirare e dare a tutti la possibilità di vivere “Off The Wall”, attraverso la musica, l’arte, il design e la libertà di espressione individuale. Dal 1966, il marchio californiano non smette di innovare, reinterpretando le sue icone per accompagnare chi continua a muoversi, creare e sognare — sempre “Off The Wall”.