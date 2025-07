Vans presenta la collezione Premium Old Skool New Future

Vans, il celebre marchio che incarna lo spirito giovanile e l’anticonformismo, presenta con orgoglio la sua ultima campagna “New Future”, che porta la storica silhouette delle Old Skool nel futuro. In collaborazione con quattro straordinarie atlete, la collezione Premium Old Skool si rinnova, celebrando la creatività individuale e lo stile unico di ogni rider.

Lanciata nel 1977 come Style 36, la Old Skool è diventata rapidamente una delle scarpe da skate più amate, riconoscibile per la sua distintiva Sidestripe. Oggi, Vans ha lavorato a stretto contatto con Cocona Hiraki, Karina Rozunko, Tania Cruz ed Efron Danzig per reinterpretare questo modello iconico attraverso le loro prospettive uniche.

Cocona Hiraki presenta una versione della Premium Old Skool arricchita dalla sua arte personale su una suola traslucida, completata da un braccialetto dell’amicizia ispirato alle sue radici giapponesi. Karina Rozunko, invece, combina elementi vintage con metalli personalizzati e una tomaia asimmetrica per riflettere il suo stile di longboarding tradizionale e la sua continua esplorazione creativa.

Per Tania Cruz, le Premium Old Skool sono un tributo al legame con la sua comunità artistica e skate globale. Il suo design utilizza pelle nera che, col consumo, svela un vibrante rosso sottostante, rendendo ogni paio unico nel tempo. Infine, Efron Danzig reinterpreta la scarpa con una suola con tacco, pelle pieno fiore e dettagli ispirati al corsetto, fondendo skate e alta moda con un tocco punk fai-da-te.

La collezione New Future Premium Old Skool sarà disponibile a partire dal 17 luglio, con le diverse versioni che si susseguiranno fino al 10 settembre presso i punti vendita Vans e online.

Le parole delle atlete aggiungono profondità alla collezione: “Con lo skateboard, nessuna persona è uguale all’altra. Ognuno ha uno stile diverso. Per me, avere il proprio stile di skate unico fa la differenza”, condivide Cocona Hiraki. Tania Cruz sottolinea la resilienza: “L’Old Skool può essere paragonata ad una persona che ha delle cicatrici del passato. Dobbiamo indossarle con orgoglio perché ci rendono unici, forti e diversi”. Karina Rozunko esprime l’idea che “Qualsiasi cosa tu possieda, puoi avere un look eccezionale se la indossi nel modo giusto”. Mentre Efron Danzig si ispira a molte fonti, affermando: “Ho preso spunto da vecchi rocker newyorkesi, ragazze trash, Maria Antonietta, militari, punk e dai miei amici che producono vestiti. Mi sono detta: hey, una versione di scarpe da skate così sarebbe da paura”.

Vans continua a incarnare lo spirito di espressione creativa e libertà, rinnovando tradizioni e celebrando l’unicità. La collezione New Future è un altro passo avanti in questo viaggio continuo di innovazione nel mondo dello skate e della moda.